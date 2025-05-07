Простое приложение помогает создать комфорт вокруг вас — вот как это работает

Представьте: приложение, которое может рассказать о ваших сенсорных особенностях больше, чем вы сами. Именно такое решение создали в Уральском федеральном университете (УрФУ).
Это не просто тест. Приложение анализирует, насколько эффективно человек использует:
Более того, оно определяет, какие риски могут возникнуть в определённой среде, и даёт практические рекомендации для поддержки слабых сенсорных систем.
Изначально разработка была ориентирована на детей с особенностями развития. Но разработчики подчёркивают: приложение полезно людям любого возраста. Оно помогает родителям и педагогам выявить сенсорные дефициты у детей, а взрослым — лучше понять, в каких условиях они продуктивнее работают, учатся и отдыхают.
Важно: приложение не тестирует физическое состояние органов чувств, оно оценивает восприятие — насколько мы целостно видим объект, выделяем главное, распознаём свойства.
Приложение успешно апробировали в школах с адаптированными образовательными программами. Следующий шаг — тестирование со студентами и преподавателями.
Планы амбициозные:
Как говорит руководитель проекта, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Людмила Токарская:
"Приложение подскажет, в каких условиях людям комфортнее обучаться, жить, работать, отдыхать, а также какие цветовые решения лучше сочетать, предметы каких масштабов и как это влияет на наше восприятие, продуктивность и ощущение комфорта".
Приложение — прикладная компьютерная программа.
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