Простое приложение помогает создать комфорт вокруг вас — вот как это работает

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Представьте: приложение, которое может рассказать о ваших сенсорных особенностях больше, чем вы сами. Именно такое решение создали в Уральском федеральном университете (УрФУ).

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alejandro Escamilla 2013-05-27

Что умеет приложение

Это не просто тест. Приложение анализирует, насколько эффективно человек использует:

Зрение.

Слух.

Осязание.

Проприоцепцию (ощущение собственного тела).

Вестибулярную систему.

Вкус и обоняние.

Более того, оно определяет, какие риски могут возникнуть в определённой среде, и даёт практические рекомендации для поддержки слабых сенсорных систем.

Не только для детей

Изначально разработка была ориентирована на детей с особенностями развития. Но разработчики подчёркивают: приложение полезно людям любого возраста. Оно помогает родителям и педагогам выявить сенсорные дефициты у детей, а взрослым — лучше понять, в каких условиях они продуктивнее работают, учатся и отдыхают.

Важно: приложение не тестирует физическое состояние органов чувств, оно оценивает восприятие — насколько мы целостно видим объект, выделяем главное, распознаём свойства.

Где уже используется

Приложение успешно апробировали в школах с адаптированными образовательными программами. Следующий шаг — тестирование со студентами и преподавателями.

Что дальше

Планы амбициозные:

Разработка мобильной версии.

Запуск сайта о сенсорном благополучии.

Создание сервиса "Комфортная среда", который поможет проектировать жилые и рабочие пространства с учётом сочетания

Цветов, фактур и масштаба предметов для максимального комфорта.

Как говорит руководитель проекта, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Людмила Токарская:

"Приложение подскажет, в каких условиях людям комфортнее обучаться, жить, работать, отдыхать, а также какие цветовые решения лучше сочетать, предметы каких масштабов и как это влияет на наше восприятие, продуктивность и ощущение комфорта".

Уточнения

Приложение — прикладная компьютерная программа.

