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Сеть городов, дороги и террасы: Амазонка прятала цивилизацию, способную на большее

1:55
Наука

Плотная зелёная крона Амазонии веками скрывала не просто деревья, а целые города. В долине реки Упано на востоке Эквадора археологи обнаружили сеть древних поселений, которые могли соперничать по масштабу с известными центрами цивилизации — и всё это скрывалось буквально под ногами.

Древняя цивилизация
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древняя цивилизация

Джунгли как маскировка

Найти эти города помог лидар — технология воздушного лазерного сканирования, способная "просвечивать" лесной покров. Она позволила увидеть очертания десятков архитектурных объектов: прямые дороги, приподнятые платформы, рвы, насыпи и даже остатки сельскохозяйственных террас.

Многие из этих структур имеют чёткую геометрию, что указывает на высокую степень планировки. Некоторые дороги тянутся на километры, соединяя между собой разные части этого древнего комплекса. А террасы говорят о продвинутой системе земледелия — в условиях, где сегодня почти никто не живёт.

Уровень организации — как у майя

Возраст находок — более 2500 лет. Это означает, что люди в этом регионе создавали сложные, хорошо организованные сообщества задолго до контакта с европейцами и до расцвета инков. И хотя они, возможно, не строили пирамид, их поселения были настоящими урбанистическими проектами.

Исследователи предполагают, что города были заселены тысячами людей, с централизованной властью, развитой инфраструктурой и системой землепользования, рассчитанной на долгосрочную эксплуатацию.

Новая глава в истории Амазонии

Находка из долины Упано — одна из самых ярких в череде открытий последних лет, которые меняют представление о доколумбовой Южной Америке. Похоже, что тропические леса скрывают не только природу, но и целые забытые цивилизации.

Уточнения

Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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