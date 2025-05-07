Сеть городов, дороги и террасы: Амазонка прятала цивилизацию, способную на большее

Плотная зелёная крона Амазонии веками скрывала не просто деревья, а целые города. В долине реки Упано на востоке Эквадора археологи обнаружили сеть древних поселений, которые могли соперничать по масштабу с известными центрами цивилизации — и всё это скрывалось буквально под ногами.
Найти эти города помог лидар — технология воздушного лазерного сканирования, способная "просвечивать" лесной покров. Она позволила увидеть очертания десятков архитектурных объектов: прямые дороги, приподнятые платформы, рвы, насыпи и даже остатки сельскохозяйственных террас.
Многие из этих структур имеют чёткую геометрию, что указывает на высокую степень планировки. Некоторые дороги тянутся на километры, соединяя между собой разные части этого древнего комплекса. А террасы говорят о продвинутой системе земледелия — в условиях, где сегодня почти никто не живёт.
Возраст находок — более 2500 лет. Это означает, что люди в этом регионе создавали сложные, хорошо организованные сообщества задолго до контакта с европейцами и до расцвета инков. И хотя они, возможно, не строили пирамид, их поселения были настоящими урбанистическими проектами.
Исследователи предполагают, что города были заселены тысячами людей, с централизованной властью, развитой инфраструктурой и системой землепользования, рассчитанной на долгосрочную эксплуатацию.
Находка из долины Упано — одна из самых ярких в череде открытий последних лет, которые меняют представление о доколумбовой Южной Америке. Похоже, что тропические леса скрывают не только природу, но и целые забытые цивилизации.
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