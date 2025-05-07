Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это

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Во Вселенной снова что-то пошло не по плану — астрономы зафиксировали вспышку, которую пока никто не может объяснить. На расстоянии 4,4 миллиарда световых лет от Земли произошёл взрыв настолько яркий и странный, что исследователи только разводят руками.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо

Не похоже ни на что известное

Сначала всё выглядело как обычный гамма-всплеск — такие сопровождают гибель массивной звезды или столкновение нейтронных звёзд. Но довольно быстро стало понятно: параметры вспышки не совпадают ни с одной из этих категорий.

Световой профиль, длительность, сила — всё выбивалось из знакомых шаблонов. И чем внимательнее учёные вглядывались в данные, тем больше вопросов возникало.

Свет не той природы

Особенно странным оказался сам характер света. Он менялся со временем, но не так, как это обычно происходит при взрывах сверхновых или коллапсах звёзд. Такое ощущение, что объект "светился" по собственным, пока неизвестным законам.

Что-то странное в далёкой галактике

Источником вспышки стала галактика, находящаяся за миллиарды световых лет от Земли. Она почти не изучена, и вполне возможно, что её уникальные условия сыграли решающую роль. А может, речь идёт о совершенно новом виде космических явлений.

Загадка, которую пока никто не может разгадать

Телескопы по всему миру продолжают наблюдение. Ученые надеются, что остаточное излучение и поведение объекта в ближайшие месяцы подбросят хоть какие-то подсказки. Но пока природа этого взрыва остаётся одной из самых интригующих космических загадок последних лет.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

