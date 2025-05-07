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Как один композитный материал делает бурение в скальных породах дешевле

2:14
Наука

Российские учёные сделали прорыв в области электроразрядных технологий бурения. Что это значит для отрасли? Разбираемся!

Добыча руды
Фото: commons.wikimedia.org by Vtornet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча руды

Что придумали

Команда специалистов из Томского политехнического университета (ТПУ) и Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А. создала уникальный композитный материал. Он служит изоляцией для высоковольтных систем, но этим его возможности не ограничиваются.

Материал состоит из силикона, керамических наполнителей и глицерина. Такая комбинация даёт ему высокую диэлектрическую проницаемость — ключевой параметр для электроэнергетики и буровых технологий.

Почему это важно

В пресс-службе Минобрнауки РФ подчеркнули: "Новый материал открывает перспективы для электроразрядных технологий, которые могут сделать бурение глубоких скважин дешевле, чем механические методы. Кроме того, они подойдут для добычи минералов и разрушения бетона и железобетона при демонтаже крупных конструкций".

Как шли исследования

Учёные проводили как фундаментальные, так и прикладные исследования. Их цель — оценить электрическую прочность и диэлектрическую проницаемость материала.

Николай Горшков, доцент СГТУ, пояснил: "Разработанные композиты подходят не только как изоляция, но и как слой, выравнивающий и направляющий электрические поля. Это важно для электротехнических устройств".

Что получилось

Лучший из протестированных образцов показал значение диэлектрической проницаемости 54,41. Евгений Радзивилов, аспирант инженерной школы новых производственных технологий ТПУ, отметил: это открывает большие перспективы для использования материала в изоляции арматуры высоковольтных систем.

Что дальше

Новый материал может стать ключевым звеном в развитии технологий бурения скальных пород, где механические методы уступают по эффективности и стоимости. Впереди — тесты на промышленных объектах и внедрение в производство.

Уточнения

Эле́ктроэнерге́тика - отрасль энергетики, включающая в себя генерацию, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является составной частью отрасли энергетики, в которую также входит Теплоэнергетика.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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