Не открывай эту дверь: египетские жрецы считали её порталом в мир мёртвых

В египетской пустыне раскрылась еще одна загадка Древнего царства. Археологи обнаружили в некрополе Саккара уникальный артефакт — фальшивую дверь из розового гранита, возраст которой превышает 4 400 лет.
Находка вызывает трепет уже своим внешним видом: монолит высотой 4,5 метра сияет теплым оттенком розового камня среди песков некрополя. Но главное — это не просто архитектурный элемент, а сакральный символ: в Древнем Египте такие "ложные двери" считались мистическим порталом, через который дух усопшего мог общаться с миром живых и получать подношения.
На монументе сохранилась надпись, указывающая на его владельца — принца Усерефре, сына фараона Усеркафа, основателя V династии. Это открытие делает находку не только религиозным символом, но и важным историческим свидетельством, способным пролить свет на династические связи и культы Древнего царства.
Интересно, что сама дверь была встроена в гробницу, находящуюся в нескольких метрах от пирамиды Усеркафа, что подчеркивает близкую связь между царской семьёй и этой частью Саккары.
Такие двери — не редкость в гробницах высокопоставленных египтян. Они были предназначены не для людей, а для душ умерших. Через них Ка — жизненная сила человека — должна была покидать усыпальницу и возвращаться для получения даров, оставленных живыми. На двери нередко изображались жертвенные сцены, списки приношений и титулы умершего — всё это также нашлось и на артефакте принца.
Хотя дверь уже извлечена и очищена, работа археологов в гробнице продолжается. Ученые надеются найти погребальные артефакты, тексты или изображения, которые могли бы рассказать больше об Усерефре, о его роли при дворе и о религиозных ритуалах того времени. Не исключено, что под слоем песка скрываются ещё не менее захватывающие находки.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!