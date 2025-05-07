Солнце притихло, но Земля трясётся: что происходит с магнитными бурями

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2025 году Солнце стало спокойнее: за первые четыре месяца активность вспышек снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, вопреки ожиданиям, магнитных бурь на Земле стало почти в 2,5 раза больше!

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

Почему уменьшение вспышек не снизило бури

Снижение активности связано в основном с уменьшением числа самых мощных вспышек X-класса — пять случаев вместо восьми в 2024 году — и вспышек M-класса (150 против 170). Однако, несмотря на это, на Земле наблюдается резкий рост магнитных бурь: если в начале 2024 года таких дней было всего восемь, то в 2025 году — уже 21.

Кто виноват в магнитных бурях

Ключевая причина такого роста — образование крупных корональных дыр на Солнце. В прошлом году они практически отсутствовали, а сейчас их становится всё больше. Эти "дыры” — области с открытыми магнитными линиями, из которых вырываются потоки солнечного ветра. Когда они достигают Земли, мы ощущаем их в виде магнитных бурь.

Как измеряют вспышки на Солнце

Вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M, X.

Класс A0.0 — минимальный, с мощностью 10 нВт на 1 кв. м.

Каждая следующая буква означает увеличение мощности в 10 раз.

Эти вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, пролетая сквозь космос, могут вызывать геомагнитные возмущения на Земле.

Что это значит для нас

Больше магнитных бурь — это не только красивые полярные сияния. Это также сбои в связи, навигации, риски для энергосистем и влияние на самочувствие людей. Даже если на Солнце меньше вспышек, крупные корональные дыры могут обеспечить нам бурное космическое "погоду”.

Уточнения

Корональные дыры (англ. coronal holes) — области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность плазмы в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны.

