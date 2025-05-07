Тайна горных облаков: роль лесных аэрозолей раскрыта

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Европейские ученые раскрыли удивительный секрет: микроскопические частицы, выбрасываемые лесами в горах, играют решающую роль в формировании облаков. Эти аэрозоли оказывают заметное влияние на климат, о котором раньше почти не задумывались.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Что обнаружили климатологи

Во время наблюдений в горах Греции, на хребте Хелмос, ученые из EPFL выяснили, что количество частиц, способных создавать лед в облаках, напрямую связано с уровнем органических аэрозолей. Как отмечает Гао Куньфэн, научный сотрудник EPFL:

"Концентрация биологических частиц и льдообразующих элементов меняется синхронно в течение суток, что указывает на их ключевую роль в образовании осадков."

Как проводились исследования

Исследователи собирали пробы воздуха на высоте 2,3 км над уровнем моря. Их интересовало, какие частицы — принесённые ветрами из Сахары или выброшенные местными лесами — больше влияют на формирование облаков.

Оказалось, днём ведущую роль играют именно лесные аэрозоли. А вот пустынная пыль с юга проявляет себя в основном ночью.

Почему это важно для климата

На данный момент биологические аэрозоли почти не учитываются в климатических моделях. Однако, по словам профессора EPFL Атанасиоса Ненеса:

"С учётом изменений климата и повышения температуры, количество этих частиц в атмосфере, скорее всего, увеличится. Их игнорирование может серьёзно снизить точность прогнозов."

Немного об аэрозолях

Аэрозоли — это не просто туман или дымка. Это микроскопические капельки жидкостей и частички, способные часами висеть в воздухе.

Они формируются как из природных источников (например, серных соединений и органических молекул), так и в результате человеческой деятельности. Эти частички лежат в основе множества атмосферных явлений — от облаков до городского смога.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

