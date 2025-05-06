Обнаружена жизнь в вулканических пещерах Антарктиды! Удивительные находки учёных

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктиду обычно считают малонаселенным континентом с низким биоразнообразием, однако недавно сотрудники Австралийского национального университета сделали удивительное открытие.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Они нашли следы флоры и фауны в вулканических пещерах Антарктиды.

Научное издание Polar Biology опубликовало результаты исследований, в ходе которых были изучены вулканически образованные пещеры под ледяными покровами континента. В этих пещерах были обнаружены следы жизни и ДНК организмов, ранее не известных науке.

Руководитель проекта Кэридвен Фрейзер объяснила, что работа их группы расширила понимание возможностей существования жизни в замкнутых системах, включая сложные условия подлёдных экосистем Антарктиды.

Пещеры, исследованные австралийскими учеными, расположены возле горы Эребрус на острове Росса, одного из самых активных вулканов региона. Несмотря на экстремальный холод снаружи, внутри пещер поддерживается относительно тёплый микроклимат благодаря вулканическому пару, где температура может достигать +25 градусов.

Исследователи надеются, что существование такой экосистемы изменит представления о жизни в экстремальных условиях и, возможно, подобные организмы способны обитать и на других планетах, согласно planet-today.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. С 2000 года воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю. ш., по решению Международной гидрографической организации называются Южным океаном.



