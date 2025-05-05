Грибок из-за глобального потепления может поразить 77% территорий Земли: вот чем это грозит

Ученые пришли к выводу, что к 2100 году грибок Aspergillus может распространиться на 77 процентах территорий нашей планеты. Это произойдет из-за глобального потепления, если государства так и будут использовать ископаемое топливо.
Aspergillus размножается при высоких температурах и может в будущем адаптироваться к выживанию при температуре человеческого тела около 37 °C, пишет FT.
Грибок переносит опасный вирус — аспергиллез, который действует на лёгкие и мозг. Такие инфекции сложно обнаружить, так как врачи принимают их за симптомы других заболеваний.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.