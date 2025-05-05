Грибок из-за глобального потепления может поразить 77% территорий Земли: вот чем это грозит

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Ученые пришли к выводу, что к 2100 году грибок Aspergillus может распространиться на 77 процентах территорий нашей планеты. Это произойдет из-за глобального потепления, если государства так и будут использовать ископаемое топливо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Aspergillus размножается при высоких температурах и может в будущем адаптироваться к выживанию при температуре человеческого тела около 37 °C, пишет FT.

Грибок переносит опасный вирус — аспергиллез, который действует на лёгкие и мозг. Такие инфекции сложно обнаружить, так как врачи принимают их за симптомы других заболеваний.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).



