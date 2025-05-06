Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В древнеегипетской гробнице в Саккаре археологи обнаружили редкий артефакт — массивную гранитную дверь.

Фото: https://commons.wikimedia.org by EditorfromMars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гробница

Она датируется примерно 4400 лет назад и принадлежала принцу Усерефре, сыну фараона Усеркафа. Гробница, в которой находилась дверь, является универсальной для своего времени, однако внимание исследователей привлекла эта необычная дверь из розового гранита.

Хотя дверь выглядит настоящей, на самом деле она служит лишь имитацией прохода. Руководитель раскопок Захи Хавасс отметил, что такие элементы в египетских ритуальных сооружениях раньше не встречались. Ученые предполагают, что подобные архитектурные детали могли быть использованы для перемещения духа покойного в загробный мир.

Дверь имеет внушительные размеры: высота 4,5 метра и ширина 1,2 метра. Розовый гранит, из которого она изготовлена, использовался только для объектов, предназначенных для высокопоставленных лиц. На двери также были найдены надписи, в которых Усерефре назывался не только наследным принцем, но и судьёй, жрецом и министром. Эти надписи помогают лучше понять социальную роль принца и общественное устройство того времени, ообщает Russian Traveler.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

