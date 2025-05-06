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История на столе: чем питались троянские воины перед битвой

2:14
Наука

Когда мы слышим слово "Троя", на ум приходят образы деревянного коня, Ахиллеса, Елены и греков, жаждущих славы и разрушения города.

лепешки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лепешки

Однако Троя была настоящим местом, где жили реальные люди, и у них был свой рацион питания. Что же ели троянские воины перед битвой? Археология предоставляет нам интересные сведения об этом.

На рубеже III-II тысячелетий до нашей эры троянская кухня была довольно развитой. Основными продуктами рациона были зерновые: пшеница, ячмень и просо. Из них готовили лепешки, которые ели с различными добавками, такими как масло, мёд, бобовая паста и оливки, или просто как есть, чтобы насытиться перед работой или сражением.

Каждая уважающая себя троянская семья имела жернова для ручного помола, и археологи даже обнаруживают изменения суставов у скелетов, свидетельствующие о том, что выпечка хлеба играла важную роль в жизни троянцев.

Каша также была популярна и готовилась из того же зерна, что и хлеб, с добавлением фасоли или чечевицы и иногда куска мяса. Эта каша представляла собой смесь ячменя, проса и других ингредиентов, местной находчивости не занимать.

В рационе также присутствовали белки растительного происхождения, такие как бобовые — чечевица, фасоль и горох, а среди овощей использовались лук и чеснок. Лук был представлен разнообразными видами, включая дикие виды с разными вкусами. Дикие травы, такие как крапива, были в ходу; из неё готовили пудинг с мукой, диким луком и зеленью, получая сытное и полезное блюдо.

Что касается вина, археологические находки показывают, что его употребляли как знать, так и простые горожане. Вино обычно было разбавленным и не крепким, чтобы не опьянеть и оставаться собранным в случае нападения врага. Пили его через соломинки из-за мутности — это придавало напитку особый колорит и отменный вкус, передает "Популярная наука".

Уточнения

 
 Тро́я (греч. Τροία, Τροίη), или Илио́н (греч. Ἴλιον) — древний город-крепость в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, на берегу лагуны у входа в Дарданеллы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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