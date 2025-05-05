Три базы пришельцев: ЦРУ рассказало о двух на Земле и одной – на Титане

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Главное разведывательное управление рассекретило информацию о размещении баз пришельцев. Две из них, как уверяют в ЦРУ, были на нашей планете.

Фото: commons.wikimedia.org by Художественное изображение похищения инопланетянами (Трэвис Уолтон)., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

ЦРУ проводили в 1970–1980 годах эксперименты, в которых задействовали людей, которые якобы были способны на "дистанционное наблюдение" — восприятие информации об удаленных объектах, событиях или людях.

Они описывали предполагаемые базы инопланетян, которые размещались на Аляске, в Южной Америке или Африке. При этом фигурировали разные виды существ — от гуманоидов до откровенно нечеловеческих форм, пишет KP. RU.

"Удаленный наблюдатель" рассказал о наличии базы пришельцев на Титане, причем укомплектованной учеными-людьми.

Кстати, в доклад ЦРУ и иллюстрации были включены.

Уточнения

Центра́льное разве́дывательное управле́ние США (ЦРУ; англ. Central Intelligence Agency; CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

