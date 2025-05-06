3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды

На вершине холма Сомло, среди виноградников северо-западной Венгрии, археологи наткнулись на находку, достойную эпоса. Вулканическое плато, возвышающееся на 431 метр, оказалось не только живописным уголком природы, но и хранилищем древнего богатства. Здесь обнаружили один из крупнейших кладов металлических артефактов в регионе.
Исследователи нашли более 300 артефактов — от бронзовых украшений до фрагментов слитков. Некоторые из них датируются поздним бронзовым веком (1400-900 гг. до н. э.), другие — ранним железным веком (800-450 гг. до н. э.). Такая концентрация находок на вершине холма — редкость.
Особый интерес вызывает скопление бронзовых заготовок и литников, что говорит о существовании здесь древних мастерских. Учёные предполагают, что Сомло был важным центром гальштатской культуры — развитого земледельческого общества, распространившегося по Центральной Европе.
"Судя по всему, заселение вершины холма не прерывалось во время перехода к раннему железному веку", — пишет археолог Бенце Соос и его команда из Центра публичной коллекции Венгерского национального музея.
Найденные клады свидетельствуют о целенаправленной и сложной традиции накопления богатств на холме Сомло.
Один из кладов был найден в керамическом сосуде. Такие находки для этого периода крайне редки. Помимо металлических предметов были обнаружены бусины из янтаря, кабаньи клыки, фрагменты тканей и даже зёрна проса и чечевицы — свидетельства быта того времени.
Некоторые находки, включая остатки биологических материалов, подходят для радиоуглеродного анализа. Это может дать редкую возможность точно датировать переход между эпохами. Обычно археологи могут опираться лишь на контекст — технологии, слои, материалы. Но в Сомло — шанс на точность.
"Таким образом, этот клад может дать более чёткое хронологическое представление о переходном периоде между поздним бронзовым веком и ранним железным веком на этом месте", — заключает команда исследователей.
Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.
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