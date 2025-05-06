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3000 лет под землёй: венгерский холм раскрыл клад, о котором не знали даже легенды

2:30
Наука

На вершине холма Сомло, среди виноградников северо-западной Венгрии, археологи наткнулись на находку, достойную эпоса. Вулканическое плато, возвышающееся на 431 метр, оказалось не только живописным уголком природы, но и хранилищем древнего богатства. Здесь обнаружили один из крупнейших кладов металлических артефактов в регионе.

Сокровище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сокровище

Сокровища без дракона, но с историей

Исследователи нашли более 300 артефактов — от бронзовых украшений до фрагментов слитков. Некоторые из них датируются поздним бронзовым веком (1400-900 гг. до н. э.), другие — ранним железным веком (800-450 гг. до н. э.). Такая концентрация находок на вершине холма — редкость.

Особый интерес вызывает скопление бронзовых заготовок и литников, что говорит о существовании здесь древних мастерских. Учёные предполагают, что Сомло был важным центром гальштатской культуры — развитого земледельческого общества, распространившегося по Центральной Европе.

Клады и традиции: что говорит наука

"Судя по всему, заселение вершины холма не прерывалось во время перехода к раннему железному веку", — пишет археолог Бенце Соос и его команда из Центра публичной коллекции Венгерского национального музея.

Найденные клады свидетельствуют о целенаправленной и сложной традиции накопления богатств на холме Сомло.

Один из кладов был найден в керамическом сосуде. Такие находки для этого периода крайне редки. Помимо металлических предметов были обнаружены бусины из янтаря, кабаньи клыки, фрагменты тканей и даже зёрна проса и чечевицы — свидетельства быта того времени.

Радиоуглерод и хронология

Некоторые находки, включая остатки биологических материалов, подходят для радиоуглеродного анализа. Это может дать редкую возможность точно датировать переход между эпохами. Обычно археологи могут опираться лишь на контекст — технологии, слои, материалы. Но в Сомло — шанс на точность.

"Таким образом, этот клад может дать более чёткое хронологическое представление о переходном периоде между поздним бронзовым веком и ранним железным веком на этом месте", — заключает команда исследователей.

Уточнения

Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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