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Отработал! Мессенджер Skype вышел на пенсию — пользователи переходят на Microsoft Teams

1:19
Наука

5 мая мессенджер Skype официально завершил свою работу.

интернет, компьютер
Фото: Wikimedia Commons by Don Hankins is licensed under Public domain
интернет, компьютер

Пользовательские аккаунты и данные будут перенесены на корпоративную платформу Microsoft Teams, которая теперь станет основным инструментом связи.

Skype появился в 2003 году и быстро стал одним из самых популярных сервисов для общения: он поддерживал текстовые чаты, голосовые звонки и видеосвязь. К 2010 году число пользователей достигло 663 миллионов. В 2011 году Microsoft приобрела Skype за 8,5 млрд долларов, передает gorod55. ru.

Сейчас на рынке доступно множество альтернативных мессенджеров, подходящих как для личного общения, так и для работы:

1. TrueConf
2. Яндекс Телемост
3. Gem Space
4. Slack
5. Zoom

В 2015 году широкую известность получила шуточная реклама Skype от новосибирской блогерши Евы Морозовой. Фраза "Каким файлообменником ты пользуешься?" из этого видео быстро стала интернет-мемом и частью отечественной интернет-культуры.

Уточнения

Учётная запись или акка́унт (от англ. account «учётная запись, личный счёт») — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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