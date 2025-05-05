Планета людей: к концу века нас ждет разделение на 4 вида – вот что предсказывает ученый

К концу XXI века, то есть через 75 лет, а это три поколения, наша планета будет населена четырьмя видами людей. Один из них Homo sapiens. А еще три создаст само человечество.
Этому поспособствуют вмешательство в ДНК и новые технологии. Так считает авторитетный антрополог Эудальд Карбонель.
По его словам, на Земле будут жить:
Всю свою жизнь Карбонель изучал наших предков. И наконец понял, к чему идет эволюция сейчас.
Ки́борг (сокращение от кибернетический организм) — биологический организм, содержащий небиологические машинные (в частности электронные) компоненты.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.