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Планета людей: к концу века нас ждет разделение на 4 вида – вот что предсказывает ученый

1:02
Наука

К концу XXI века, то есть через 75 лет, а это три поколения, наша планета будет населена четырьмя видами людей. Один из них Homo sapiens. А еще три создаст само человечество.

Эволюция человека
Фото: flickr.com by Paul Keller, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эволюция человека

Этому поспособствуют вмешательство в ДНК и новые технологии. Так считает авторитетный антрополог Эудальд Карбонель.

По его словам, на Земле будут жить:

  1. Обычные люди — зачатые, родившиеся, выросшие естественным путем.
  2. Люди, "сконструированные" в лабораториях. Речь идет о новом этапе технологии ЭКО. Homo editus, называет этот вид Карбонель — человек отредактированный.
  3. Люди, которые поменяли ДНК, чтобы избежать болезней или излечиться от них.
  4. Киборги — люди, соединившиеся с компьютерами, пишет KP. RU.

Всю свою жизнь Карбонель изучал наших предков. И наконец понял, к чему идет эволюция сейчас.

 

Уточнения

Ки́борг (сокращение от кибернетический организм) — биологический организм, содержащий небиологические машинные (в частности электронные) компоненты. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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