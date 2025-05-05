Яркие вспышки в небе можно будет увидеть в ночь на 6 мая

Метеорный поток эта-Аквариды будет виден из России в мае. Явление достигнет пика в ночь на 6 мая.
Это выглядит как белые вспышки в небе. Наблюдать их лучше в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) подальше от городских огней.
"Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид", — рассказали в Московском планетарии.
Причина таких вспышек — пылевой след от кометы Галлея. Земля проходит сквозь него два раза в год, пишет KP.RU.
Метео́р (др.-греч. μετέωρος, «парящий в воздухе») — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет, астероидов или же мусора).
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