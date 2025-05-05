Яркие вспышки в небе можно будет увидеть в ночь на 6 мая

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеорный поток эта-Аквариды будет виден из России в мае. Явление достигнет пика в ночь на 6 мая.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore Астрономы развенчали миф о крупных астероидах в околоземном пространстве

Это выглядит как белые вспышки в небе. Наблюдать их лучше в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) подальше от городских огней.

"Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид", — рассказали в Московском планетарии.

Причина таких вспышек — пылевой след от кометы Галлея. Земля проходит сквозь него два раза в год, пишет KP.RU.

Уточнения

Метео́р (др.-греч. μετέωρος, «парящий в воздухе») — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет, астероидов или же мусора).

