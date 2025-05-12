Новый метод похудения: учёные нашли ключ к сжиганию жиров на клеточном уровне

Учёные из Израиля разработали метод, позволяющий клеткам организма переключаться на прямое сжигание жиров, не затрагивая уже накопленные запасы.

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова поясняет, что митохондрии — это клеточные органеллы, которые функционируют как своеобразные печи. Они перерабатывают энергетические вещества, поступающие из пищи, обеспечивая нас энергией. Когда митохондрии работают неэффективно, мы чувствуем усталость и недостаток сил.

Исследователи из израильского университета обнаружили митохондриальный белок МТСН2, который переключает клетки с режима накопления энергии на режим её сжигания.

Так организм активно избавляется от избыточных жиров, что способствует улучшению настроения и поддержанию стройной фигуры.

В настоящее время учёные работают над созданием нового низкомолекулярного терапевтического средства, способного "заглушить" действие этого белка. Если им удастся добиться успеха, это может существенно повлиять на процесс похудения и лечение ожирения, сообщает KP. RU.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

