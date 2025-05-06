900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Венгерский холм Сомло, известный своими виноградниками, оказался куда более таинственным местом, чем предполагали учёные. Новое исследование показало, что ещё в XV веке до н. э. люди прятали здесь металлические сокровища — и всё это у подножия одинокой возвышенности.

Фото: https://commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Венгрия, бронзовый век

Более 900 находок за год

В ходе масштабной археологической экспедиции с применением лазеров и металлодетекторов было обнаружено более 900 металлических артефактов. Среди них — украшения, оружие, военные трофеи, бронзовые сосуды и даже янтарные бусы.

"Благодаря усилиям наших волонтёров в ходе исследований были обнаружены первые металлические клады на Сомло", — заявил археолог-музеолог Венгерского национального музея Бенце Сооса.

Только за первый год нашли шесть кладов бронзового и раннего железного веков.

Что скрывает загадочный холм?

Сомло — это вулканический холм, выделяющийся на фоне западновенгерских равнин. Ещё в XIX веке местные фермеры стали находить древности, но только сейчас исследователи начали составлять точную карту находок.

В работе использовалось лидарное сканирование, позволяющее создать топографическую модель холма при помощи лазеров, запущенных с воздуха.

Клады с ритуальным подтекстом

Один из самых загадочных артефактов — "Клад V". Это первое свидетельство захоронения металлических предметов в керамическом сосуде в западной Венгрии.

Археологи предполагают, что такие обряды имели ритуальное или символическое значение и связаны с переходным периодом от позднего бронзового к раннему железному веку.

Центр власти древних воинов?

Ранее рядом с холмом были найдены монументальные курганы с погребениями воинов, что позволило предположить: Сомло был центром власти военачальников. Новые находки лишь укрепили эту гипотезу.

Металлообработка, фрагменты зданий и богатые клады указывают на развитую культуру и мощное сообщество, существовавшее здесь с XIII по VI век до н. э.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

