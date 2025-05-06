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Сознание не там, где мы его искали: эксперимент изменил правила игры

2:47
Наука

Что, если всё, что мы знали о природе сознания, нужно переосмыслить? Семилетний эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Nature, поставил под сомнение два ведущих научных подхода — теорию интегрированной информации (IIT) и теорию глобального нейронного пространства (GNWT). Это исследование стало одним из крупнейших и амбициозных в истории нейронауки, объединив 256 участников и учёных со всего мира.

нейробиология
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нейробиология

Теория против теории

IIT утверждает, что сознание рождается из плотной интеграции информации внутри системы — когда части мозга настолько связаны между собой, что действуют как единое целое.

В свою очередь, GNWT говорит о другом: мозг "выдвигает" важную информацию на авансцену, распространяя её по множеству областей, что и формирует осознанный опыт.

Обе модели были проверены в условиях беспрецедентного эксперимента, где участникам показывали визуальные стимулы, а активность мозга фиксировалась с помощью трёх технологий: отслеживания кровотока, магнитных и электрических сигналов.

Никто не выиграл

Результаты оказались неожиданными: ни одна из теорий не получила решающего подтверждения.

"Было ясно, что ни один эксперимент не сможет окончательно опровергнуть ни одну из теорий. Теории слишком сильно различаются по своим предположениям и целям объяснения, а доступные экспериментальные методы слишком грубые, чтобы одна теория могла убедительно превзойти другую", — отметил профессор когнитивной и вычислительной нейробиологии Анил Сет.

Тем не менее, выводы оказались ценными. Учёные обнаружили связь между нейронами, отвечающими за зрение, и лобными долями мозга.

Но эта связь указывает не на роль фронтальной коры в формировании сознания, а на то, что сознание, вероятно, ближе к сенсорному восприятию, чем к мышлению.

"Интеллект — это действие, а сознание — это бытие", — говорится в исследовании.

Наука без стен

Проект стал примером уникального научного сотрудничества. Он начался в 2018 году на семинаре в Институте Аллена и стал образцом "соперничества в сотрудничестве" — формата, где конкурирующие теории тестируются в честных и совместных условиях.

Понимание природы сознания имеет не только философское, но и медицинское значение.

Открытие может помочь диагностировать "скрытое сознание" у пациентов в коме или вегетативном состоянии — состоянии, которое, по последним данным, может быть недооценено в 25% случаев.

Уточнения

Созна́ние — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий собственной жизни и событий внешнего мира, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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