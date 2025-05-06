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Египетская загадка Млечного Пути: росписи на гробницах древнего Египта рассказали новое о космосе

2:25
Наука

Тысячелетиями изображения богини неба Нут украшали стены гробниц и саркофаги в Древнем Египте. Но теперь астрономы взглянули на них под другим углом — буквально. Новое исследование предполагает, что древние египтяне связывали Нут с одним из самых загадочных и прекрасных объектов на небе — галактикой Млечный Путь.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Тайна звёздных линий

Археологии проанализировали 125 изображений Нут, украшающих гробницы и саркофаги возрастом более 5000 лет.

Они обратили внимание на одну необычную деталь: в некоторых сценах через звёздное тело богини проходит волнистая чёрная линия.

"Толстая волнистая чёрная линия, пересекающая усеянное звёздами тело Нут, напоминает Великий разлом, разделяющий Млечный Путь на две части", — объясняет доцент кафедры астрофизики Ор Граур, из Университета Портсмута.

Это может быть изображением именно той тёмной полосы пыли, которая визуально делит сияющий Млечный Путь над нашими головами.

Нут в гробницах и на небе

Особенно ярким примером стала роспись на внешнем гробу жрицы Неситауджатхет. Там Нут изображена лежащей, со звёздами на теле и волнистой линией, проходящей вдоль всей фигуры.

Аналогичные линии Граур обнаружил и на потолках четырёх царских гробниц в Долине Царей, включая гробницу Рамсеса VI:

"На потолке — два изображения Нут, размещённые друг за другом, которые разделены толстыми золотыми волнистыми линиями, идущими от основания головы до самой нижней точки спины", — пишет он.

Согласно Грауру, это может быть прямой визуальной отсылкой к Млечному Пути как к части богини и неба в целом.

Связь, которая не удивляет египтологов

Хотя идея о том, что Нут связана с Млечным Путём, давно присутствовала в египтологии, исследование Граура даёт ей новое, астрономическое обоснование.

Он подчеркивает, что Млечный Путь следует рассматривать не как олицетворение Нут, а как её часть — так же, как звёзды или Солнце.

Таким образом, мы получаем редкий пример, когда древняя мифология и современная наука буквально сходятся на звёздах.

Уточнения

Нут (Ну Нуит) — древнеегипетская богиня неба, дочь бога воздуха Шу и богини календарных сезонов Тефнут, сестра и жена бога земли Геба и мать Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Входила в Гелиопольскую эннеаду богов.

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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