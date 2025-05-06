Египетская загадка Млечного Пути: росписи на гробницах древнего Египта рассказали новое о космосе

Тысячелетиями изображения богини неба Нут украшали стены гробниц и саркофаги в Древнем Египте. Но теперь астрономы взглянули на них под другим углом — буквально. Новое исследование предполагает, что древние египтяне связывали Нут с одним из самых загадочных и прекрасных объектов на небе — галактикой Млечный Путь.
Археологии проанализировали 125 изображений Нут, украшающих гробницы и саркофаги возрастом более 5000 лет.
Они обратили внимание на одну необычную деталь: в некоторых сценах через звёздное тело богини проходит волнистая чёрная линия.
"Толстая волнистая чёрная линия, пересекающая усеянное звёздами тело Нут, напоминает Великий разлом, разделяющий Млечный Путь на две части", — объясняет доцент кафедры астрофизики Ор Граур, из Университета Портсмута.
Это может быть изображением именно той тёмной полосы пыли, которая визуально делит сияющий Млечный Путь над нашими головами.
Особенно ярким примером стала роспись на внешнем гробу жрицы Неситауджатхет. Там Нут изображена лежащей, со звёздами на теле и волнистой линией, проходящей вдоль всей фигуры.
Аналогичные линии Граур обнаружил и на потолках четырёх царских гробниц в Долине Царей, включая гробницу Рамсеса VI:
"На потолке — два изображения Нут, размещённые друг за другом, которые разделены толстыми золотыми волнистыми линиями, идущими от основания головы до самой нижней точки спины", — пишет он.
Согласно Грауру, это может быть прямой визуальной отсылкой к Млечному Пути как к части богини и неба в целом.
Хотя идея о том, что Нут связана с Млечным Путём, давно присутствовала в египтологии, исследование Граура даёт ей новое, астрономическое обоснование.
Он подчеркивает, что Млечный Путь следует рассматривать не как олицетворение Нут, а как её часть — так же, как звёзды или Солнце.
Таким образом, мы получаем редкий пример, когда древняя мифология и современная наука буквально сходятся на звёздах.
Нут (Ну Нуит) — древнеегипетская богиня неба, дочь бога воздуха Шу и богини календарных сезонов Тефнут, сестра и жена бога земли Геба и мать Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Входила в Гелиопольскую эннеаду богов.
Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.