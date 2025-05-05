Жир на животе — секрет внутри: ученые обнаружили ключ к борьбе с ожирением

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Жир на животе — это не просто эстетическая проблема: он напрямую связан с ускорением процессов старения и замедлением обмена веществ. Такое состояние организма увеличивает риск развития серьёзных заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические болезни.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Недавнее открытие учёных переворачивает представление о причинах возрастного ожирения. Исследователи обнаружили новый тип стволовых клеток — CP-As, которые активно способствуют росту жировых отложений на животе. Эти клетки могут стать ключевой мишенью для будущих методов лечения, направленных на борьбу с возрастным ожирением и сопутствующими заболеваниями.

Учёные сосредоточили внимание на белой жировой ткани и клетках-предшественниках адипоцитов (APCs). В ходе экспериментов они пересадили APC от молодых и старых мышей молодым особям. Результат удивил: старые клетки независимо от возраста хозяина быстро образовывали новые жировые отложения. При этом активность соответствующих генов у пожилых мышей была почти в два раза выше. Это свидетельствует о том, что старение кардинально меняет свойства этих клеток, превращая их в новый тип — CP-As.

Особую роль в этом процессе играет сигнальный путь LIFR, который управляет размножением CP-As и их превращением в жировые клетки. У пожилых мышей этот сигнал жизненно важен для набора веса. Более того, аналогичные CP-As были выявлены и у людей среднего возраста, где они также обладают высокой способностью к формированию новых жировых клеток.

Будущие исследования будут направлены на то, чтобы подробно отслеживать поведение CP-As как на животных моделях, так и у людей, а также разрабатывать инновационные подходы, которые помогут блокировать или устранять эти клетки. Это откроет путь к профилактике возрастного ожирения и связанным с ним проблемам.

Уточнения

Адипоци́т — основной тип клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань.

