Удивительные небесные шоу: май богат на только потоком метеоров, но и вспышкой новой звезды

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Майское ночное небо готовит настоящий астрономический праздник: метеорные потоки, яркие планеты и, возможно, даже новую звезду! Главное событие месяца — метеорный поток Эта-Акварид, который достигает пика 6 мая, но отдельные метеоры можно заметить уже в начале месяца. Эти падающие звёзды — обломки знаменитой кометы Галлея, и лучше всего они видны в предрассветные часы.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

Астрономы с нетерпением следят за звездой T Северной короны в созвездии Северной Короны. Ожидается, что эта звезда взорвётся и станет новой — её можно будет увидеть невооружённым глазом! Яркость нового объекта временно сравняется с Полярной звездой, а потом потускнеет на ближайшие 80 лет. Это редчайшее явление, которое нельзя пропустить.

Любители планетарных наблюдений тоже не останутся без впечатлений. Венера светится низко над восточным горизонтом на рассвете, а Марс красуется на западе по вечерам. Юпитер в начале мая заходит через два часа после заката, а к концу месяца — всего через час. Сатурн в начале мая восходит рядом с Венерой, но по мере движения месяца отдаляется. Особое внимание заслуживает 23 мая, когда Луна пройдёт прямо между Венерой и Сатурном.

Для астрономов-любителей май — один из самых насыщенных месяцев года. Видеозаписи и наблюдения можно делать почти каждую ночь: четыре яркие планеты, яркие метеоры и редкая вспышка новой звезды делают небо захватывающим. Так что не забудьте поднять взгляд к звёздам и запланировать наблюдения!

Уточнения

T Северной Короны (T Coronae Borealis, T CrB) — звезда в созвездии Северной Короны. Она имеет неофициальное название англ. Blaze Star («Полыхающая звезда») и является одной из немногих известных повторных новых.



η-Аквари́ды — метеорный поток, связанный с кометой Галлея.

