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Планета Девять может быть ближе, чем мы думали: Нептун затмевает новый гигант

2:10
Наука

Международная команда астрономов сделала важное открытие в поиске Планеты Девять — гипотетического гиганта, который скрывается за орбитой Нептуна.

Поверхность Нептуна
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поверхность Нептуна

Были использованы инфракрасные снимки неба, сделанные с разницей в 23 года: один — в 1983 году спутником NASA IRAS, другой — в 2006 году японским спутником AKARI. В итоге замечен объект, который сместился на 47,4 угловых минуты — это очень похоже на то, что там реально есть какая-то огромная планета на очень дальней орбите.

Этот объект, скорее всего, массивнее Нептуна и находится на расстоянии до 1120 астрономических единиц (что примерно 105 миллиардов километров). Это делает его самым вероятным кандидатом на роль Планеты Девять.

История началась из-за странных аномалий в движении объектов за Нептуном — ученые подозревали там что-то большое. В 2021 году Майкл Роуэн-Робинсон нашел в данных IRAS объект массой чуть больше Земли, но подтвердить его не получилось. А команда Фана сравнила данные IRAS и AKARI и увидела движущийся объект, который переместился за 23 года — и это очень похоже на то, что там реально есть что-то очень большое и очень далекое.

Планета, скорее всего, очень вытянутая — с близкой точкой на 280 а. е. и дальней — 1120 а. е., то есть в 700 раз дальше, чем Земля от Солнца. И интересно, что его не видно в данных другого космического телескопа WISE, потому что он движется по орбите, и его трудно найти без точных расчетов.

Это будет первое в истории астрономии косвенное открытие планеты, и ученые говорят, что это всё равно что найти призрака по его следам. Если это действительно Планета Девять, то она поможет понять, как формировалась и развивалась наша солнечная система, пишет ixbt.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. Его масса превышает массу Земли в 17,2 раза и является третьей среди планет Солнечной системы, а по экваториальному диаметру Нептун занимает четвёртое место, превосходя Землю в 3,9 раза. Планета названа в честь Нептуна — римского бога морей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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