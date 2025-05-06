Эти болота охлаждают всю планету: секретный механизм природы

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Всего 3% поверхности Земли содержат треть всех запасов углерода в почве. И самое удивительное, что этот углерод накапливается не в лесах, а в болотах Западной Сибири.

Фото: PublicDomainPictures.net by Yagan Z Dongobar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лес

Торфяные болота против лесов

Леса принято называть "легкими планеты", но ситуация постепенно меняется. Пожары, незаконные вырубки и болезни деревьев приводят к тому, что леса не только перестают удерживать углерод, но даже начинают возвращать его обратно в атмосферу.

Как выяснилось, травяные экосистемы и леса удерживают парниковый газ максимум на 5-150 лет. После этого углерод снова оказывается в атмосфере из-за природных процессов или сгорания.

Торфяные болота оказались рекордсменами в удержании углерода: они могут сохранять его тысячи лет, действуя как гигантский естественный "холодильник" для планеты.

Болота Западной Сибири — мировые рекордсмены

Россия обладает самой крупной экосистемой болот на планете. Например, знаменитое Васюганское болото в Западной Сибири по размерам превышает площадь таких стран, как Дания или Нидерланды. Его площадь — 53 000 км², а вся водно-болотная экосистема региона занимает около 1,8 млн км².

Хотя эта территория — всего лишь 1,6% суши Земли, именно здесь хранится более четверти всех мировых запасов торфа и огромная часть углерода, поглощённого из атмосферы.

Реальная роль болот в климате планеты

Ежегодно только Васюганское болото поглощает от 3 до 10 млн тонн CO₂ и выделяет до 5,5 млн тонн кислорода. Учёные подсчитали, что именно благодаря болотам глобальное потепление за последние сто лет составило лишь 1,1 ºС вместо возможных 1,7 ºС.

Исследователи уверены, что будущее климата во многом зависит именно от сохранения этих уникальных экосистем.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος - жилище, местопребывание и σύστημα - "целое, составленное из частей; соединение") — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

