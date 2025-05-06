Невидимый дождь падает на Сатурн: правда о кольцах раскрыта

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь слышали о дожде, который идёт не из облаков, а прямо из космических колец? Именно такой уникальный феномен недавно обнаружили на Сатурне.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Сатурн

Кольца Сатурна — не просто украшение

Ранее считалось, что знаменитые кольца Сатурна — всего лишь его визитная карточка, красивая, но не влияющая на планету. Оказалось, что всё наоборот. Последние исследования доказывают, что кольца напрямую воздействуют на атмосферу газового гиганта, заставляя её буквально разогреваться.

Ледяной дождь и загадочный нагрев

Как именно кольца могут повлиять на климат планеты? Данные космических телескопов ("Хаббл", International Ultraviolet Explorer) и аппаратов ("Вояджеры" и "Кассини") раскрыли удивительный факт: верхние слои атмосферы Сатурна нагреваются из-за ледяного дождя. Эти частицы льда, падая в атмосферу, создают избыток ультрафиолетового излучения и запускают цепочку необычных процессов.

Откуда берётся этот космический дождь

Учёные пока не пришли к единому мнению и предлагают несколько версий:

Удары микрометеоритов по кольцам.

Частицы солнечного ветра.

Интенсивное ультрафиолетовое излучение Солнца.

Электромагнитные силы, притягивающие заряженные частицы пыли.

Почему это открытие так важно

Теперь ясно, что именно кольца ответственны за уникальный климат на Сатурне. И это открытие ставит точку в давних спорах о роли Солнца — оказывается, оно не является главным фактором нагрева.

Секрет возраста Сатурна в его кольцах

Учёные уверены, что благодаря новым знаниям скоро смогут точно определить и возраст планеты, просто изучив её кольца. Этот метод может открыть ещё больше тайн о прошлом Сатурна и всей Солнечной системы.

Кто бы мог подумать, что простой ледяной дождь на Сатурне может изменить наше понимание космоса?

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

