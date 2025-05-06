Новое лекарство оказалось смертельно опасным: почему тесты на крысах подвели

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Испытание новых лекарств на животных может выглядеть убедительным, однако иногда даже самые безопасные препараты вызывают катастрофу при введении человеку. Именно такая история произошла в 2006 году в лондонском госпитале "Норсвик Парк".

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория фармакологии

Обычное испытание, необычные последствия

13 марта восемь молодых людей получили инъекции экспериментального препарата. Испытания прошли по всем правилам, но уже через пять минут одному добровольцу стало плохо. В течение нескольких часов у шести человек развилась тяжелая реакция: сильнейшие отёки, жар, головная боль. В реанимации пятеро провели месяц, ещё один — целых три месяца.

Расследование установило, что ошибок при подготовке не было: препарат был чистым, дозировка минимальна, а животные выдерживали дозы в сотни раз выше человеческой.

Почему нельзя полностью доверять животным

Хотя животные, такие как крысы и обезьяны, успешно переносили препарат, их физиология сильно отличается от человеческой. Например, мартышка не сможет сообщить, что после инъекции у неё возникли галлюцинации или сложности с восприятием текста.

Как проходят клинические испытания лекарств

Клинические испытания — единственный способ проверить, как лекарство влияет на людей. Процесс делится на три этапа:

Первая фаза: проверяется безопасность, побочные эффекты и фармакокинетика на здоровых добровольцах.

Вторая фаза: препарат испытывают на небольшой группе больных, чтобы понять, действует ли он вообще и как лучше его использовать.

Третья фаза: масштабные испытания, которые должны доказать преимущество препарата перед существующими методами.

Любой из этих этапов может завершиться отказом от дальнейших исследований, если препарат неэффективен или опасен.

А что, если лекарство ни при чём

Часто организм справляется с болезнью самостоятельно или состояние больного улучшается из-за особенностей его физиологии или образа жизни. Поэтому определить точное влияние препарата — задача крайне сложная.

Уточнения

Реанимация (лат. re - приставка, выражающая: возобновление, повторность + лат. animator - дающий жизнь) — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы.

