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Новое лекарство оказалось смертельно опасным: почему тесты на крысах подвели

2:16
Наука

Испытание новых лекарств на животных может выглядеть убедительным, однако иногда даже самые безопасные препараты вызывают катастрофу при введении человеку. Именно такая история произошла в 2006 году в лондонском госпитале "Норсвик Парк".

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Обычное испытание, необычные последствия

13 марта восемь молодых людей получили инъекции экспериментального препарата. Испытания прошли по всем правилам, но уже через пять минут одному добровольцу стало плохо. В течение нескольких часов у шести человек развилась тяжелая реакция: сильнейшие отёки, жар, головная боль. В реанимации пятеро провели месяц, ещё один — целых три месяца.

Расследование установило, что ошибок при подготовке не было: препарат был чистым, дозировка минимальна, а животные выдерживали дозы в сотни раз выше человеческой.

Почему нельзя полностью доверять животным

Хотя животные, такие как крысы и обезьяны, успешно переносили препарат, их физиология сильно отличается от человеческой. Например, мартышка не сможет сообщить, что после инъекции у неё возникли галлюцинации или сложности с восприятием текста.

Как проходят клинические испытания лекарств

Клинические испытания — единственный способ проверить, как лекарство влияет на людей. Процесс делится на три этапа:

  • Первая фаза: проверяется безопасность, побочные эффекты и фармакокинетика на здоровых добровольцах.
  • Вторая фаза: препарат испытывают на небольшой группе больных, чтобы понять, действует ли он вообще и как лучше его использовать.
  • Третья фаза: масштабные испытания, которые должны доказать преимущество препарата перед существующими методами.

Любой из этих этапов может завершиться отказом от дальнейших исследований, если препарат неэффективен или опасен.

А что, если лекарство ни при чём

Часто организм справляется с болезнью самостоятельно или состояние больного улучшается из-за особенностей его физиологии или образа жизни. Поэтому определить точное влияние препарата — задача крайне сложная.

Уточнения

Реанимация (лат. re - приставка, выражающая: возобновление, повторность + лат. animator - дающий жизнь) — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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