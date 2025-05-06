Новое лекарство оказалось смертельно опасным: почему тесты на крысах подвели

Испытание новых лекарств на животных может выглядеть убедительным, однако иногда даже самые безопасные препараты вызывают катастрофу при введении человеку. Именно такая история произошла в 2006 году в лондонском госпитале "Норсвик Парк".
13 марта восемь молодых людей получили инъекции экспериментального препарата. Испытания прошли по всем правилам, но уже через пять минут одному добровольцу стало плохо. В течение нескольких часов у шести человек развилась тяжелая реакция: сильнейшие отёки, жар, головная боль. В реанимации пятеро провели месяц, ещё один — целых три месяца.
Расследование установило, что ошибок при подготовке не было: препарат был чистым, дозировка минимальна, а животные выдерживали дозы в сотни раз выше человеческой.
Хотя животные, такие как крысы и обезьяны, успешно переносили препарат, их физиология сильно отличается от человеческой. Например, мартышка не сможет сообщить, что после инъекции у неё возникли галлюцинации или сложности с восприятием текста.
Клинические испытания — единственный способ проверить, как лекарство влияет на людей. Процесс делится на три этапа:
Любой из этих этапов может завершиться отказом от дальнейших исследований, если препарат неэффективен или опасен.
Часто организм справляется с болезнью самостоятельно или состояние больного улучшается из-за особенностей его физиологии или образа жизни. Поэтому определить точное влияние препарата — задача крайне сложная.
Реанимация (лат. re - приставка, выражающая: возобновление, повторность + лат. animator - дающий жизнь) — совокупность мероприятий по оживлению организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций системы.
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