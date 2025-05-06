Золотые антибиотики победят страшные инфекции — учёные раскрыли новый способ

Ежегодно около 700 тысяч человек погибают от инфекций, которые перестали реагировать на обычные антибиотики. К 2050 году эта цифра может вырасти до ужасающих 10 миллионов. Возможно, спасение человечества лежит в неожиданном металле — золоте.
Золото давно известно не только своей красотой, но и антибактериальными свойствами. В отличие от других металлов, используемых в медицине, оно практически не токсично. Учёные решили проверить, насколько золото эффективно против самых опасных бактерий.
В исследовании проверили 19 соединений на основе золота против шести штаммов бактерий с высокой лекарственной устойчивостью, включая:
84% соединений оказались высокоэффективными против стафилококков. Большинство препаратов успешно боролись и с другими бактериями, обладающими особенно сильной устойчивостью.
Секрет действия новых препаратов прост: они атакуют бактерии сразу несколькими способами:
Именно такой комплексный подход делает бактериям почти невозможным выработать устойчивость к золотым антибиотикам.
Несмотря на свою основу из золота, эти соединения относительно дешевы и просты в изготовлении. Их структуру можно легко модифицировать, открывая возможности для создания новых лекарств, способных бороться с самыми стойкими инфекциями.
Исследование даёт надежду, что золотые металлоантибиотики станут мощным оружием против антибиотикорезистентности, одной из главных угроз человечеству в XXI веке.
Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.