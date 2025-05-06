Золотые антибиотики победят страшные инфекции — учёные раскрыли новый способ

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ежегодно около 700 тысяч человек погибают от инфекций, которые перестали реагировать на обычные антибиотики. К 2050 году эта цифра может вырасти до ужасающих 10 миллионов. Возможно, спасение человечества лежит в неожиданном металле — золоте.

Фото: commons.wikimedia.org by Sterilgutassistentin is licensed under GNU General Public License Золотой диск

Почему именно золото

Золото давно известно не только своей красотой, но и антибактериальными свойствами. В отличие от других металлов, используемых в медицине, оно практически не токсично. Учёные решили проверить, насколько золото эффективно против самых опасных бактерий.

Испытания на смертельных бактериях

В исследовании проверили 19 соединений на основе золота против шести штаммов бактерий с высокой лекарственной устойчивостью, включая:

Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (S. aureus).

Синегнойную палочку (P. aeruginosa).

Кишечную палочку (E. coli).

Acinetobacter baumannii.

Эпидермальный стафилококк (S. epidermidis).

Стенотрофомонаду мальтофилия (S. maltophilia).

84% соединений оказались высокоэффективными против стафилококков. Большинство препаратов успешно боролись и с другими бактериями, обладающими особенно сильной устойчивостью.

Как золото убивает бактерии

Секрет действия новых препаратов прост: они атакуют бактерии сразу несколькими способами:

Блокируют жизненно важные ферменты.

Разрушают защитную мембрану бактерий.

Повреждают бактериальную ДНК.

Именно такой комплексный подход делает бактериям почти невозможным выработать устойчивость к золотым антибиотикам.

Доступность и простота

Несмотря на свою основу из золота, эти соединения относительно дешевы и просты в изготовлении. Их структуру можно легко модифицировать, открывая возможности для создания новых лекарств, способных бороться с самыми стойкими инфекциями.

Будущее медицины

Исследование даёт надежду, что золотые металлоантибиотики станут мощным оружием против антибиотикорезистентности, одной из главных угроз человечеству в XXI веке.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

