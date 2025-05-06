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Раны исчезают на глазах: удивительный эффект простой процедуры

1:55
Наука

Раны, которые раньше не заживали годами, теперь могут затягиваться в три раза быстрее благодаря необычной технологии. Что это за метод и почему он так эффективен?

Операция
Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция

Хронические раны — почему это опасно

Хронические раны представляют собой настоящую проблему для пациентов с диабетом, травмами позвоночника или нарушением кровообращения. Из-за нарушений метаболизма такие повреждения могут не заживать годами и приводят даже к ампутациям.

Электричество вместо лекарств

Исследователи решили проверить давнюю гипотезу о том, что электрические импульсы помогают быстрее затягиваться ранам. Идея проста: клетки кожи обладают способностью двигаться по направлению к источнику электрического поля. В естественных условиях они хаотично мигрируют, а при воздействии электричеством начинают "идти" в заданном направлении.

Как проводился эксперимент

Для проверки своей теории ученые создали специальный биочип с искусственной кожей. На нём были сделаны микроскопические раны, часть из которых стимулировалась электрическим полем. Результат оказался поразительным.

"Мы увидели, что рана, обработанная электричеством, заживала в три раза быстрее обычной", — рассказала Мария Асплунд, руководитель проекта.

Новый шанс для диабетиков

Затем учёные имитировали диабетические условия на искусственной коже. Даже при этом метод электростимуляции показал высокую эффективность. Теперь перед командой стоит задача разработать специальные устройства, способные "сканировать" раны и адаптировать силу электрического воздействия индивидуально под каждого пациента.

Кто знает, возможно, вскоре технология, основанная на электричестве, станет привычным методом лечения самых сложных повреждений кожи.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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