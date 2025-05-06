Правда раскрыта: сколько на самом деле дней нужно, чтобы привычка закрепилась

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Широко известное утверждение о том, что для создания новой привычки достаточно 21 дня, оказалось всего лишь популярным мифом. И учёные нашли тому доказательства.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Откуда появился миф про 21 день

Всё началось с книги американского пластического хирурга Максвелла Мальца, вышедшей в 1960 году. Наблюдая за своими пациентами, Мальц заметил, что им обычно требуется примерно три недели, чтобы привыкнуть к новой внешности.

Так родилась цифра в 21 день, которую автор поспешно перенёс и на формирование любых привычек. Несмотря на сомнения психологов, идея стремительно распространилась.

Что показало новое исследование

Учёные проанализировали поведение более 30 тысяч человек с помощью машинного обучения. Они следили за двумя разными группами:

30 тысяч человек, регулярно посещавших спортзал.

3 тысячи сотрудников больниц, ежедневно мывших руки на протяжении сотни смен.

Результаты исследований удивили многих:

"Вопреки распространенному мнению о "магическом количестве" дней для выработки привычки, мы обнаруживаем, что обычно требуются месяцы, чтобы сформировать привычку ходить в спортзал, и недели — чтобы выработать привычку мыть руки в больнице".

Почему сроки привычек настолько отличаются

Учёные объяснили разницу в сроках тем, что время формирования привычки зависит от целого ряда факторов:

Индивидуальные особенности человека.

Сложность и усилия, которые требуются для привычки.

Сигнал или обстоятельство, которое запускает привычку.

Конкретные цифры:

Спортсмены привыкали к регулярным тренировкам от 4 до 7 месяцев.

Работникам больниц понадобилось всего несколько недель, чтобы мытьё рук стало автоматическим действием.

Исследование наглядно продемонстрировало, что никаких универсальных сроков формирования привычек не существует, а сроки зависят от конкретных условий и личных качеств человека.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος - сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

