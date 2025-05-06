Правда раскрыта: сколько на самом деле дней нужно, чтобы привычка закрепилась

Широко известное утверждение о том, что для создания новой привычки достаточно 21 дня, оказалось всего лишь популярным мифом. И учёные нашли тому доказательства.
Всё началось с книги американского пластического хирурга Максвелла Мальца, вышедшей в 1960 году. Наблюдая за своими пациентами, Мальц заметил, что им обычно требуется примерно три недели, чтобы привыкнуть к новой внешности.
Так родилась цифра в 21 день, которую автор поспешно перенёс и на формирование любых привычек. Несмотря на сомнения психологов, идея стремительно распространилась.
Учёные проанализировали поведение более 30 тысяч человек с помощью машинного обучения. Они следили за двумя разными группами:
Результаты исследований удивили многих:
"Вопреки распространенному мнению о "магическом количестве" дней для выработки привычки, мы обнаруживаем, что обычно требуются месяцы, чтобы сформировать привычку ходить в спортзал, и недели — чтобы выработать привычку мыть руки в больнице".
Учёные объяснили разницу в сроках тем, что время формирования привычки зависит от целого ряда факторов:
Конкретные цифры:
Исследование наглядно продемонстрировало, что никаких универсальных сроков формирования привычек не существует, а сроки зависят от конкретных условий и личных качеств человека.
Миф (от др.-греч. μῦθος - сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.
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