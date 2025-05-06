Скрытый ингредиент: почему храмы майя не рушатся столетиями

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние храмы и дворцы цивилизации майя более тысячи лет стоят нетронутыми в тропических джунглях, удивляя исследователей своей поразительной сохранностью. Один из ярких примеров — комплекс Копан в Гондурасе, который майя покинули еще в X веке. И спустя столетия здания выглядят почти так же, как во времена расцвета цивилизации. В чём же секрет прочности этих сооружений?

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Уникальная технология штукатурки

Ответ на этот вопрос скрывается в специальной штукатурке, покрывающей стены и потолки построек. Исследователи выяснили, что материал, использованный майя, по прочности не уступает знаменитому древнеримскому бетону, прослужившему более двух тысячелетий.

Изучая образцы штукатурки из Копана, ученые раскрыли древний рецепт майя. В её состав входил сок местных растений — скипидарного дерева (Bursera simaruba) и дерева чукум (Havardia Albicans), богатый углеводами. В результате смешения этого сока с известью получался материал, невероятно устойчивый к воде и трещинам.

Как древние майя "подсмотрели" рецепт у природы?

Самое удивительное, что микроскопическая структура штукатурки майя напоминает перламутр. Этот материал используют моллюски для защиты своих раковин от повреждений. Таким образом, древние строители фактически заимствовали природную технологию, создав смесь, устойчивую к экстремальным климатическим условиям Центральной Америки.

Секрет древних римлян был раскрыт недавно, а теперь наука приблизилась к разгадке древних майя. Вполне возможно, что использование подобных технологий в современном строительстве поможет создавать здания, которые будут стоять веками, не теряя своей прочности и привлекательности.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.

