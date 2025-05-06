Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньшиков рассказал, о какой упущенной роли жалеет больше всего
Цвет, который видят все, но понимают не все: что вы на самом деле носите
Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить
Олег Меньшиков о годах в театре Ермоловой: пахло щами, хотел сбежать!
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
Секрет плодородной земли под ногами — что нужно сделать перед перекопкой
Легенда рока в суде: авторский скандал вокруг хита Led Zeppelin грозит Джимми Пейджу миллионными исками
7 мая мир замолчит: Ватикан готовит сенсацию под замком

Скрытый ингредиент: почему храмы майя не рушатся столетиями

1:56
Наука

Древние храмы и дворцы цивилизации майя более тысячи лет стоят нетронутыми в тропических джунглях, удивляя исследователей своей поразительной сохранностью. Один из ярких примеров — комплекс Копан в Гондурасе, который майя покинули еще в X веке. И спустя столетия здания выглядят почти так же, как во времена расцвета цивилизации. В чём же секрет прочности этих сооружений?

Руины майя в Тулуме
Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руины майя в Тулуме

Уникальная технология штукатурки

Ответ на этот вопрос скрывается в специальной штукатурке, покрывающей стены и потолки построек. Исследователи выяснили, что материал, использованный майя, по прочности не уступает знаменитому древнеримскому бетону, прослужившему более двух тысячелетий.

Изучая образцы штукатурки из Копана, ученые раскрыли древний рецепт майя. В её состав входил сок местных растений — скипидарного дерева (Bursera simaruba) и дерева чукум (Havardia Albicans), богатый углеводами. В результате смешения этого сока с известью получался материал, невероятно устойчивый к воде и трещинам.

Как древние майя "подсмотрели" рецепт у природы?

Самое удивительное, что микроскопическая структура штукатурки майя напоминает перламутр. Этот материал используют моллюски для защиты своих раковин от повреждений. Таким образом, древние строители фактически заимствовали природную технологию, создав смесь, устойчивую к экстремальным климатическим условиям Центральной Америки.

Секрет древних римлян был раскрыт недавно, а теперь наука приблизилась к разгадке древних майя. Вполне возможно, что использование подобных технологий в современном строительстве поможет создавать здания, которые будут стоять веками, не теряя своей прочности и привлекательности.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco "гипс, известь, алебастр") — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Экономика и бизнес
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21 Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
7 мая мир замолчит: Ватикан готовит сенсацию под замком
Америка уходит в тень: кто заплатит за украинский тупик
Обмен зонтиками и собаки в детских колясках: россиянка поделилась незабываемыми моментами из путешествия в Сеул
Кузов китайского авто ржавеет быстрее, чем кажется — важные детали о защите
Собака стала рычать на всех подряд? Возможно, дело не в настроении
Как вы вообще живёте? Блогер рассказал японцам о пенсиях в РФ и они не поверили
Простой способ сделать интерьер дороже с помощью света
Скрытый ингредиент: почему храмы майя не рушатся столетиями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.