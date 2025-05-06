Невероятная связь морских гребешков и телескопов привела к научному прорыву

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Задумывались ли вы, что объединяет глаза морского гребешка и космический телескоп Кеплера? Удивительно, но именно эта неожиданная связь помогла создать абсолютно новый вид микроскопа.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ микроскоп

Как всё началось

История началась совершенно случайно. Молекулярный биолог из Гарварда Фабиан Фойгт изучал книгу о зрении животных и наткнулся на необычную особенность глаз морских гребешков.

Их зрение устроено по уникальному принципу: вместо привычной сетчатки у них сотни маленьких глазков с зеркалами, которые отражают свет внутрь, на фоторецепторы. Именно благодаря этому гребешки так чутко реагируют на изменения вокруг.

Неожиданная аналогия

Будучи ещё и астрономом-любителем, Фойгт сразу вспомнил, что похожее устройство зеркал используется в телескопе Кеплера для наблюдения за далёкими экзопланетами. Тогда он решил проверить, сможет ли такой же подход работать в микроскопе. Результат превзошёл все ожидания.

Как работает новый микроскоп

Суть изобретения проста и гениальна одновременно:

Свет поступает сверху.

Он проходит сквозь изогнутую пластину.

Затем отражается от зеркала и попадает на образец, увеличивая изображение.

По словам самого Фойгта, зеркала могут увеличивать объекты так же эффективно, как и линзы, но с новыми возможностями для науки.

Что это значит для науки

Первые тесты нового микроскопа уже прошли успешно. Ученые получили четкие изображения мышц головастика, мозга мыши и эмбриона курицы. Открытие обещает стать мощным инструментом для изучения клеток, органов и даже целых организмов, помогая раскрыть секреты генетики и работы нервной системы.

Уточнения

Микроско́п (др.-греч. μικρός "маленький" + σκοπέω "смотрю") — оптический прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.

