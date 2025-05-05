17 лет ожидания: красноглазые цикады снова появятся на юге США

В последний раз красноглазые цикады "гостили" в США в 2008 году.
И вот спустя 17 лет они возвращаются — на юге страны снова ожидается массовое появление этих насекомых. Цикады насчитывают около 3500 видов. Их появление каждые 13 или 17 лет считается удивительным природным явлением, которое многие ценят за редкость и красоту.
Цикады обычно считаются безвредными, а их массовое появление служит пищей для многих хищников и играет важную роль в экосистеме. Однако их существование под угрозой — вырубка лесов, урбанизация и изменение климата, которое вызывает их появление раньше или позже запланированного времени и в меньших количествах, что может негативно сказаться на их популяции в будущем, пишет midilibre.
Певчие цикады или настоящие цикады (лат. Cicadidae), — семейство насекомых из подотряда цикадовых отряда полужесткокрылых.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.