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Китайская плотина Три ущелья удлиняет сутки — как это возможно

1:30
Наука

Недавно НАСА обнаружило, что плотина "Три ущелья" в Китае так велика, что фактически удлиняет год, изменяя вращение нашей планеты.

плотина Три ущелья
Фото: wikipedia is licensed under Free More info
плотина Три ущелья

Исследование доктора Бенджамина Фонга Чао из Центра космических полетов Годдарда связывает размер и вес этой плотины с изменением орбиты Земли.

Плотина, построенная в 2012 году через реку Янцзы, является крупнейшей в мире по установленной мощности. С шириной 2335 метров и высотой 185 метров, она удерживает примерно 40 кубических километров воды, что соответствует 10 триллионам галлонов. Это приводит к сдвигу массы, который увеличивает продолжительность суток на Земле на 0,06 микросекунды, пишет yahoo.

Хотя это замедление времени неощутимо, так как одна микросекунда составляет 0,000001 секунды, тем не менее, для создания одной добавочной секунды понадобилось бы эквивалентное изменение массы 16,6 миллиона плотин "Три ущелья".

Доктор Чао отметил, что это движение добавляет всего лишь чуть больше трех дней за всю историю Вселенной, что в масштабах 13,8 миллиарда лет не вызывает особых забот. Некоторые пользователи в интернете шутливо комментируют, что было бы неплохо получить дополнительные три дня выходных.

Уточнения

Плоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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