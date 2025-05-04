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Однажды добровольно стал подопытным: вводил змеиный яд на протяжении 18 лет

1:51
Наука

Тим Фрид — энтузиаст, посвятивший почти два десятилетия своей жизни изучению ядовитых змей.

Змеи
Фото: Flickr by Oregon State University, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Змеи

Но главное — он сам себе вводил змеиный яд на протяжении 18 лет, перенеся около 200 укусов и 700 инъекций яда от самых опасных змей мира: кобр, тайпанов, мамб и гремучников.

Этот "самоиммунизированный человек" вскоре привлек внимание иммунолога Джейкоба Глэнвилла.  Фрид отдал 40 мл своей крови для эксперимента, и на этом контакт на время прервался. И только через восемь лет, 2 мая 2025 года, в журнале Cell была опубликована революционная научная работа, созданная Глэнвиллом в соавторстве с профессором Колумбийского университета Питером Квоном.

В чём суть открытия? Ученые объединили антитела из крови Тима Фрида с веществом вареспладиб, которое подавляет фермент, содержащийся в 95% змеиных ядов. Новый состав на 100% защитил лабораторных мышей от укусов 13 видов змей, включая самые смертоносные. Против остальных шести видов эффективность составила от 20 до 40%.

На сегодня это — беспрецедентная надежда на создание универсального противоядия. Ведь существующие средства работают только против конкретного вида змеи и требуют быстрой идентификации яда, что не всегда возможно, передает huffingtonpost.

По данным BBC, змеи ежегодно убивают около 140 000 человек, не считая тысяч случаев ампутаций и инвалидности. Новое противоядие может радикально изменить ситуацию — и всё это благодаря человеку, который однажды добровольно стал подопытным ради науки.

Уточнения

Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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