Искусственный интеллект подводит: Kaspersky предупреждает об опасности ИИ-паролей

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Надёжный пароль — залог цифровой безопасности. Но что если вы попросите ChatGPT или другую нейросеть сгенерировать его за вас? Как оказалось, это может сыграть злую шутку.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пароль

Глобальная компания в сфере кибербезопасности Kaspersky предупреждает: пароли, созданные искусственным интеллектом, вовсе не так случайны и безопасны, как кажется на первый взгляд.

Эксперты провели внутренний анализ и обнаружили тревожные закономерности в паролях, сгенерированных такими известными языковыми моделями, как ChatGPT, Llama и DeepSeek.

Что показал тест

В ходе эксперимента специалисты протестировали 1000 паролей от каждой модели. Результаты оказались пугающими:

DeepSeek: 88% паролей не выдержали проверку на надёжность

Llama: 87% паролей оказались уязвимыми

ChatGPT показал лучший результат, но даже у него 33% паролей были признаны слабыми

Все модели учитывали формальные требования — длина не менее 12 символов, наличие заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.

Однако этого оказалось недостаточно: пароли содержали предсказуемые элементы и структурные шаблоны, что делает их уязвимыми для взлома.

«Привлекательность была очевидна: вместо того чтобы мучиться с созданием пароля, пользователь может просто попросить ИИ сгенерировать его. Но внешний вид может ввести в заблуждение — такие пароли не всегда действительно защищают», — предупреждают в Kaspersky.

Почему это опасно

Современные взломщики используют мощные видеокарты и облачные решения, способные перебрать миллионы вариантов за считанные минуты.

Алгоритмы машинного обучения показали, что почти 60% ИИ-паролей можно взломать менее чем за час.

Кроме того, многие пользователи склонны повторно использовать одни и те же пароли на разных сервисах.

А если скомпрометирован хотя бы один из них, это может привести к утечке сразу нескольких аккаунтов.

«Плохое управление паролями усугубляется частым использованием имён, словарных слов и чисел. Такие комбинации легко предугадать, а значит — легко взломать», — подчёркивают специалисты.

Что делать

Вместо генерации паролей с помощью языковых моделей, эксперты рекомендуют использовать специализированные менеджеры паролей, которые создают действительно случайные комбинации и хранят их в зашифрованном виде.

Уточнения

АО "Лаборато́рия Каспе́рского" - международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира.

