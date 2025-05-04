Заглядывает в прошлое: как новые снимки телескопа Уэбба меняют наше представление о космосе

Новое изображение от телескопа Джеймса Уэбба поражает глубиной и масштабом
На снимке запечатлены объекты как внутри нашей галактики, Млечного Пути, так и далекие галактики на расстоянии миллиардов световых лет. Это изображение — настоящий космический "пир": на нём можно различить спиральные галактики, искажённые диски, гладкие эллиптические структуры и даже сливающиеся галактики, принявшие необычные формы.
Для справки: расстояние до объектов во Вселенной, включая галактики, измеряется в световых годах — то есть в расстоянии, которое свет проходит за один год, а это примерно 9,46 триллиона километров. Некоторые лучи света на этом фото преодолели более семи миллиардов лет пути, прежде чем достигли телескопа. Это означает, что Уэбб "заглядывает" в прошлое — он показывает объекты такими, какими они были задолго до появления Земли.
Телескоп Уэбба — выдающееся инженерное достижение, но он не заменяет все другие телескопы. В некоторых задачах старые обсерватории, такие как Hubble или XMM-Newton, обладают своими преимуществами, пишет petapixel.
Снимок, сделанный Уэббом, охватывает самую массивную группу в рамках проекта COSMOS-Web — крупного международного астрономического обзора (COSMOS расшифровывается как "Cosmic Evolution Survey"). В проекте участвуют несколько обсерваторий: телескопы Уэбба, Хаббла, европейский XMM-Newton и рентгеновская обсерватория NASA Chandra. Все они работают в разных диапазонах волн, что позволяет создать многослойный "портрет" далёкого космоса.
Через проект COSMOS-Web ученые надеются:
Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
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