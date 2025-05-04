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Профессор Хайдт предупреждает: молодёжь теряет ключевой навык из-за соцсетей и смартфонов

1:27
Наука

Подростки, чрезмерно увлеченные социальными сетями и смартфонами, рискуют утратить один из ключевых навыков, который необходим для успеха в жизни, утверждает социальный психолог и профессор Нью-Йоркского университета Джонатан Хайдт.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

По данным отчета Common Sense Media за 2021 год, молодежь в возрасте от 13 до 18 лет проводит перед экранами в среднем 8 часов 39 минут в день. А в исследовании "Постоянный спутник" (2023) говорится, что подростки получают около 240 уведомлений в сутки и проверяют свои телефоны более 100 раз в день.

По словам Хайдта, растет поколение, которому всё сложнее сосредоточиться. А концентрация внимания — ключевой навык, необходимый как в работе, так и в личной жизни. Неспособность сосредоточиться может негативно сказаться на личной жизни и карьере, пишет CNBC.

Хайдт советует сократить время пребывания с телефоном. Лучше всего — отказаться от социальных сетей хотя бы на месяц.

"Вместо телефона — займитесь чем-то осязаемым: читайте, пишите дневник, досмотрите фильм или выйдите на прогулку. И не переключайтесь на что-то новое, пока не завершите начатое. Также полезно включить музыку, когда вы выполняете рутинные дела", — рекомендует психолог.

Уточнения

Внима́ние — состояние сосредоточения сознания индивида на процессе отбора собственной психикой требуемой ему информации и на ходе осуществления выбора алгоритма ответных действий, предполагающее интенсификацию сенсорной и интеллектуальной активностей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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