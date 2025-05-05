Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас

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Когда мы говорим о Wi-Fi-роутере, на ум приходит лишь одно — интернет. Но что, если я скажу, что в вашем маршрутизаторе скрыт мощный цифровой помощник? Всё, что для этого нужно — обратить внимание на маленький USB-разъём, который часто остается незамеченным.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

USB-порт на роутере — секретное оружие для умного дома

Этот порт способен превратить обычный роутер в настоящий хаб полезных функций — от создания персонального облака до автономной загрузки файлов. И это далеко не всё!

1. Домашний медиасервер — легко

Подключив к роутеру флешку или внешний жёсткий диск, вы получаете доступ ко всем файлам с любого устройства в доме. Смотреть фильмы, слушать музыку, обмениваться документами — и всё это без лишних проводов. Это мини-NAS у вас дома!

2. Личное облако — без абонентки

Настроив маршрутизатор, можно получить удалённый доступ к файлам, где бы вы ни находились. Такой вариант не только экономит деньги, но и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности — в отличие от Google Drive или Dropbox.

3. Принтер — по Wi-Fi, даже если он старый

Если у вас обычный принтер без беспроводных функций, не беда. Подключите его к USB-порту маршрутизатора — и он станет доступен по сети для всех устройств в доме. Печать без кабелей и сложных настроек? Легко.

4. Автоматическое резервное копирование

Некоторые модели роутеров умеют делать автоматический бэкап данных с компьютеров прямо на USB-накопитель. Вы больше не потеряете важные документы — и не зависите от облака.

5. Загрузка файлов без участия ПК

Современные роутеры способны скачивать файлы сами по себе — достаточно задать ссылку (например, торрент) через телефон или браузер. Компьютер можно выключить, а роутер всё сделает за вас и сохранит на USB.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации, в качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора.



USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, получил широчайшее распространение и стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.

