Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему одни машины живут полвека, а другие сыплются на 150 тысячах — смотрим без розовых очков
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Юлия Пересильд сравнила свою дочь с голливудскими артистами
Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему
Рыбный апокалипсис: сельдь заполонила побережье Сахалина — что происходит на самом деле
Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности
Урожайный июнь: мощные методы подкормки томатов для рекордов
Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем

Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас

2:04
Наука

Когда мы говорим о Wi-Fi-роутере, на ум приходит лишь одно — интернет. Но что, если я скажу, что в вашем маршрутизаторе скрыт мощный цифровой помощник? Всё, что для этого нужно — обратить внимание на маленький USB-разъём, который часто остается незамеченным.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

USB-порт на роутере — секретное оружие для умного дома

Этот порт способен превратить обычный роутер в настоящий хаб полезных функций — от создания персонального облака до автономной загрузки файлов. И это далеко не всё!

1. Домашний медиасервер — легко

Подключив к роутеру флешку или внешний жёсткий диск, вы получаете доступ ко всем файлам с любого устройства в доме. Смотреть фильмы, слушать музыку, обмениваться документами — и всё это без лишних проводов. Это мини-NAS у вас дома!

2. Личное облако — без абонентки

Настроив маршрутизатор, можно получить удалённый доступ к файлам, где бы вы ни находились. Такой вариант не только экономит деньги, но и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности — в отличие от Google Drive или Dropbox.

3. Принтер — по Wi-Fi, даже если он старый

Если у вас обычный принтер без беспроводных функций, не беда. Подключите его к USB-порту маршрутизатора — и он станет доступен по сети для всех устройств в доме. Печать без кабелей и сложных настроек? Легко.

4. Автоматическое резервное копирование

Некоторые модели роутеров умеют делать автоматический бэкап данных с компьютеров прямо на USB-накопитель. Вы больше не потеряете важные документы — и не зависите от облака.

5. Загрузка файлов без участия ПК

Современные роутеры способны скачивать файлы сами по себе — достаточно задать ссылку (например, торрент) через телефон или браузер. Компьютер можно выключить, а роутер всё сделает за вас и сохранит на USB.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации, в качестве маршрутизатора может выступать как специализированное (аппаратное) устройство, так и обычный компьютер, выполняющий функции маршрутизатора.

USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, получил широчайшее распространение и стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Авто
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей
5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить
Альпийские пейзажи зовут: узнайте, как увидеть Швейцарию во всей красе за 48 часов
Машины, которые дарят комфорт, не разоряя: как уложиться в миллион и не пожалеть
Величайший дар: первенец родился у пилота Формулы-1 Ферстаппена
Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас
Творожно-яблочное волшебство: готовим быстрый и полезный десерт в микроволновке за 8 минут
Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем
Цветочный праздник: как добиться пышного цветения гортензий всё лето
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.