Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему

Два десятилетия — именно столько Швеция и Великобритания участвовали в проектах LOFAR, крупнейшего в мире радиотелескопа, работающего на низких частотах. И теперь эти страны стали официальными членами LOFAR ERIC — европейского консорциума по научной инфраструктуре в области радиоастрономии.
Это решение, принятое в марте 2025 года, знаменует собой новый этап развития научного сотрудничества в Европе.
С присоединением новых участников количество стран-участников в LOFAR ERIC увеличилось до восьми.
Помимо Швеции и Великобритании, в состав входят Болгария, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Польша. Также продолжается активное сотрудничество с Францией и Латвией. А в 2026 году ожидается запуск новых станций в Италии и Болгарии.
LOFAR (LOw Frequency ARray) объединяет 52 антенны в разных точках Европы. Это самая чувствительная сеть для наблюдения Вселенной в диапазоне частот 10-240 МГц.
Она позволяет учёным исследовать самые ранние стадии существования Вселенной, поведение пульсаров, космические магнитные поля, межзвёздную среду и многое другое.
"Вступление Швеции и Великобритании в качестве полноправных членов представляет собой значительный прогресс в LOFAR ERIC и укрепляет европейское сотрудничество в области астрономии", — заявила председатель Совета LOFAR ERIC Жаклин Мут.
LOFAR (от англ. LOw Frequency ARray - "низкочастотная [антенная] решётка") — радиоинтерферометр, первоначально разработанный и построенный нидерландским институтом и будет оставаться самым чувствительным радиотелескопом до запуска SKA (англ. Square Kilometre Array), запуск которого запланирован на 2027 год.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.