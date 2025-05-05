Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Два десятилетия — именно столько Швеция и Великобритания участвовали в проектах LOFAR, крупнейшего в мире радиотелескопа, работающего на низких частотах. И теперь эти страны стали официальными членами LOFAR ERIC — европейского консорциума по научной инфраструктуре в области радиоастрономии.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телескоп

Это решение, принятое в марте 2025 года, знаменует собой новый этап развития научного сотрудничества в Европе.

Расширение сети

С присоединением новых участников количество стран-участников в LOFAR ERIC увеличилось до восьми.

Помимо Швеции и Великобритании, в состав входят Болгария, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Польша. Также продолжается активное сотрудничество с Францией и Латвией. А в 2026 году ожидается запуск новых станций в Италии и Болгарии.

LOFAR (LOw Frequency ARray) объединяет 52 антенны в разных точках Европы. Это самая чувствительная сеть для наблюдения Вселенной в диапазоне частот 10-240 МГц.

Она позволяет учёным исследовать самые ранние стадии существования Вселенной, поведение пульсаров, космические магнитные поля, межзвёздную среду и многое другое.

Мнения и планы

"Вступление Швеции и Великобритании в качестве полноправных членов представляет собой значительный прогресс в LOFAR ERIC и укрепляет европейское сотрудничество в области астрономии", — заявила председатель Совета LOFAR ERIC Жаклин Мут.

Уточнения

LOFAR (от англ. LOw Frequency ARray - "низкочастотная [антенная] решётка") — радиоинтерферометр, первоначально разработанный и построенный нидерландским институтом и будет оставаться самым чувствительным радиотелескопом до запуска SKA (англ. Square Kilometre Array), запуск которого запланирован на 2027 год.

