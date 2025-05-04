Смертельная дыра в море: почему здесь гибнут даже опытные дайверы

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Иногда море — вовсе не про коктейли, пляжи и отпуск. Есть точки на карте, куда не стоит стремиться даже самым отчаянным путешественникам. Потому что в них — тишина, глубина… и настоящая опасность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

1. Точка Немо — самое одинокое место на Земле

Посреди Тихого океана, в 2 688 км от ближайшей суши, находится точка, где не спасёт ни рация, ни флаг. Здесь нет ни судоходных маршрутов, ни людей. Только ты и безмолвие.

Именно сюда сбрасывают вышедшие из строя спутники и станции — даже "Мир" упал туда. Шансов на помощь в экстренной ситуации почти нет.

"Это было чувство полного одиночества. Не обычного, а какого-то космического, что ли", — признался Фёдор Конюхов, переплывший эту зону в одиночку.

2. Голубая дыра — обманчивая ловушка для дайверов

На фото она выглядит как рай для подводного плавания. Но за 20 лет здесь погибли более 180 человек. Эта дыра в Красном море усыпана рифами и манит красотой — но смертельно опасна.

На глубине 55 метров скрыта арка, ведущая в открытое море. Казалось бы, ничего сложного, но под водой дайверов подстерегает азотное опьянение — потеря координации, чувство эйфории, забытое снаряжение… и кислород, который быстро заканчивается.

3. Саргассово море — безбрежная ловушка в Атлантике

Это море без берегов и чётких границ. Оно образовано четырьмя течениями и полно водорослей, в которых застревали корабли ещё со времён Колумба. Здесь долгое время не было ветра, и моряки гибли, просто не дождавшись помощи.

Саргассово море называют "кладбищем кораблей". Оно же прячет в себе и Бермудский треугольник — место, где исчезли пять американских самолётов в 1945 году. Но статистика говорит: пропадают тут не чаще, чем в других местах. Просто судов здесь много — и слухов тоже.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

