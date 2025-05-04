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Змеи, призраки и радиация: пять мест, куда туристы не суются

Наука

Планета полна чудес, но есть места, куда лучше не приближаться. Это не просто экзотика с элементом риска — это реальные угрозы жизни. Змеи, крокодилы, ядерные руины, замкнутые племена и мистические тайны — вот список островов, где отдых может обернуться кошмаром.

Крит, Греция
Фото: unsplash.com by Stefan Kunze, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крит, Греция

Остров Кеймада-Гранди, Бразилия

Прозвище: Змеиный остров
На крошечном клочке суши в Атлантике обитают одни из самых ядовитых змей в мире — островные ботропсы. Их яд вызывает некроз, почечную недостаточность и мозговые кровоизлияния. Сюда запрещено приближаться на законодательном уровне. Даже рыбалка — под запретом.

Остров Рамри, Мьянма

Известен как: место самой жуткой "охоты" на людей
Во Второй мировой сотни японских солдат, отступая по болотам, стали добычей гребнистых крокодилов. Историки называют это "величайшей трагедией от животных". Сейчас крокодилов стало меньше, но болотные воды по-прежнему не прощают беспечных.

Остров Бикини, Тихий океан

Символ разрушения: бывший полигон ядерных испытаний
С 1946 по 1958 годы США проводили здесь ядерные взрывы. Водородная бомба "Касл Браво” накрыла радиоактивным пеплом даже рыбацкие суда. Сегодня это мрачный памятник ядерной эпохе с почти нулевым населением.

Норт-Сентинел, Андаманские острова

Охраняется стрелами: сюда нельзя, потому что здесь не ждут
Сентинельцы — одно из самых изолированных племён мира. Любая попытка контакта встречается враждебно. В 2018 году они убили миссионера, приплывшего к ним. Индия строго охраняет остров, чтобы сохранить культуру и предотвратить заражение аборигенов. Повелья, Италия

Место, где время остановилось: остров-призрак в Венецианской лагуне
Здесь был карантин, психиатрическая клиника, а позже — просто забытая земля. Легенды гласят о пытках, призраках и безумии. Врач, якобы слышавший голоса, сбросился с башни. Сегодня Повелья пуста, но атмосферу прошлого не стереть.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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