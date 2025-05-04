Последние из древних гигантов: что на самом деле убило динозавров

3:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Дебаты о судьбе динозавров длились более 30 лет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Одни учёные считали, что эти гиганты уже шли на спад до падения астероида 66 миллионов лет назад. Другие уверяли: нет, они процветали до самого конца мелового периода.

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, наконец, ставит точку в этом споре. И вывод неожиданный: динозавры вовсе не вымирали сами по себе. Причина иллюзии их упадка — плохие условия для окаменения и скрытые от глаз геологические слои.

Ещё недавно палеонтологи говорили: мол, за 6-8 миллионов лет до падения астероида разнообразие динозавров катастрофически упало.

Анализ 8000 окаменелостей из Северной Америки (возраст 83-66 миллионов лет) вроде бы подтверждал: пик расцвета пришёлся на 76 миллионов лет назад, а потом начался спад. Особенно резко сократилось число цератопсов (рогатых динозавров типа трицератопса) и тираннозавров. Создавалось впечатление, что мезозойская эра подходила к концу естественным путём. Но есть нюанс.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (возглавляемые Крисом Дином) копнули глубже. Они не нашли никаких экологических катастроф или климатических сдвигов, которые бы объясняли исчезновение динозавров из летописи окаменелостей.

Напротив, их математические модели показали: все семейства — анкилозавры (панцирные), гадрозавры (утиные клювы), тираннозавриды (хищники) — были многочисленны и благополучны вплоть до самого удара астероида. Так что же случилось?

Всё дело в геологии. В маастрихтском ярусе (последние 6 миллионов лет мелового периода) условия для сохранения останков стали гораздо хуже. Западно-Internal морской путь (гигантский водный коридор от Мексиканского залива до Арктики) отступил, Скалистые горы начали подниматься — и это перекрыло кислород окаменелостям.

Представьте: речные долины, где селились гадрозавры, стали высыхать, а значит, и шансы на захоронение костей резко уменьшились. Равнинные цератопсы, напротив, попали в более "удачные" для палеонтологии регионы — потому их останков и нашли больше.

Но главная бомба — геологические слои попросту недоступны. Породы маастрихтского возраста в Северной Америке заросли растительностью или ушли под землю. А ведь именно там, под нашими ногами, лежит половина всех известных окаменелостей того периода! И выходит, что мы просто не видим истинного разнообразия последних динозавров. Это как пытаться восстановить пазл по нескольким уцелевшим деталям.

Крис Дин и его коллега Альфио Кьяренца прямо заявляют: динозавры не были обречены. Если бы не тот злополучный астероид, они могли бы дожить до наших дней — шагать рядом с млекопитающими, ящерицами и их прямыми потомками — птицами. Никакого планового вымирания, никаких природных катаклизмов, которые бы заранее "подготовили сцену" для космического удара. Чистая случайность. Гигантский камень из космоса — и эра гигантов завершилась.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

