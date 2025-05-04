Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся
Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире
Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать
Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке
Эти цифры могут повергнуть в шок: узнайте, сколько заработает Дима Билан на своём концерте 21 июня
Неубиваемая зелень: 30 комнатных растений, которые выживут даже без вашей помощи
Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель

Солнечная система солгала: найден астероид с неожиданным секретом

3:54
Наука

В бескрайнем просторе Солнечной системы есть загадочный объект, который учёные уже десятки лет пытаются разгадать.

Астероид
Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Астероид

Это Веста — второй по величине астероид, диаметр которого составляет около 525 километров. Долгое время её считали протопланетой, недоразвившейся до полноценного статуса планеты лишь из-за случайных космических обстоятельств.

Предполагалось, что у Весты, как и у Земли, есть ядро, мантия и кора — классическая слоистая структура, которая формируется, когда небесное тело находится в расплавленном состоянии. Якобы тяжёлые элементы (железо, никель) проваливаются в центр, а лёгкие (кислород, кремний) всплывают наружу. Именно так образовалась наша планета, и логично было думать, что Веста шла тем же путём.

Но тут случилось. В 2011 году зонд "Рассвет" (Dawn) от НАСА прилетел к Весте, сделал замеры гравитации, состава грунта и даже заглянул внутрь с помощью сейсмических данных. И вот что выяснилось: внутри астероида нет чёткого ядра — или оно настолько мало, что почти не отличается от мантии по плотности. Словно кто-то взял и остановил процесс формирования планеты на полпути. Учёные в шоке: выходит, Веста не была готовой планетой, а чем-то совсем иным.

Что же обнаружили исследователи? Оказывается, ключевую роль играет момент инерции — физическая величина, которая показывает, как масса распределена внутри вращающегося тела. Если у планеты чёткое железное ядро, момент инерции будет одним. А если она гомогенная (однородная, как булыжник), то совсем другим. Так вот, новые уточнённые данные с "Рассвета" (обработанные за 10 лет кропотливой работы) говорят в пользу второго варианта. Плотность мантии Весты почти равна плотности предполагаемого ядра. Это всё равно что сказать: фундамент дома сделан из тех же материалов, что и стены с крышей — нонсенс для любой нормальной планеты.

Теперь учёные выдвигают две безумные гипотезы:

Веста просто не успела "дозреть". Она начала плавиться, ядро стало формироваться, но тут какой-то катаклизм (вероятно, поздний поток астероидов) оборвал процесс дифференциации. На поверхности Весты полно базальтовой лавы — значит, она когда-то была горячей и живой. Но внутренности остались недоделанными.
Веста — отколовшийся кусок древней планеты.

Сет Джейкобсон, соавтор исследования, ещё несколько лет назад выдвинул "сумасшедшую" идею: некоторые метеориты (типа HED-метеоритов, которые чётко связаны с Вестой) — это осколки разрушенной протопланеты, которая успела стать дифференцированной (то есть обзавестись ядром), но была разбита вдребезги в эпоху космических столкновений.

И тут возникает главный вопрос: какую правду выбрать? Учёные не могут доказать ничего однозначно. С одной стороны, метеориты с Весты вроде бы не показывают следов неполной дифференциации — они выглядят так, будто их родительское тело было полноценным ядром+мантией. С другой стороны, новые данные "Рассвета" кричат об обратном: нет ядра — нет чёткой структуры.

Выходит, история Весты оказалась гораздо запутаннее, чем виделось раньше. Вместо учебной модели "недопланеты" мы получили космический ребус: то ли обломок погибшей суперпланеты, то ли планетарный эмбрион, который не смог дорасти. Как говорит Джейкобсон, "коллекция метеоритов Весты теперь не образец несостоявшейся планеты, а может быть, фрагменты древней планеты, не успевшей сформироваться".

Уточнения

(4) Ве́ста (лат. Vesta) — первый по размерам и массе из астероидов в главном астероидном поясе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Красота и стиль
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Последние материалы
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.