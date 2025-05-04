Солнечная система солгала: найден астероид с неожиданным секретом

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В бескрайнем просторе Солнечной системы есть загадочный объект, который учёные уже десятки лет пытаются разгадать.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Астероид

Это Веста — второй по величине астероид, диаметр которого составляет около 525 километров. Долгое время её считали протопланетой, недоразвившейся до полноценного статуса планеты лишь из-за случайных космических обстоятельств.

Предполагалось, что у Весты, как и у Земли, есть ядро, мантия и кора — классическая слоистая структура, которая формируется, когда небесное тело находится в расплавленном состоянии. Якобы тяжёлые элементы (железо, никель) проваливаются в центр, а лёгкие (кислород, кремний) всплывают наружу. Именно так образовалась наша планета, и логично было думать, что Веста шла тем же путём.

Но тут случилось. В 2011 году зонд "Рассвет" (Dawn) от НАСА прилетел к Весте, сделал замеры гравитации, состава грунта и даже заглянул внутрь с помощью сейсмических данных. И вот что выяснилось: внутри астероида нет чёткого ядра — или оно настолько мало, что почти не отличается от мантии по плотности. Словно кто-то взял и остановил процесс формирования планеты на полпути. Учёные в шоке: выходит, Веста не была готовой планетой, а чем-то совсем иным.

Что же обнаружили исследователи? Оказывается, ключевую роль играет момент инерции — физическая величина, которая показывает, как масса распределена внутри вращающегося тела. Если у планеты чёткое железное ядро, момент инерции будет одним. А если она гомогенная (однородная, как булыжник), то совсем другим. Так вот, новые уточнённые данные с "Рассвета" (обработанные за 10 лет кропотливой работы) говорят в пользу второго варианта. Плотность мантии Весты почти равна плотности предполагаемого ядра. Это всё равно что сказать: фундамент дома сделан из тех же материалов, что и стены с крышей — нонсенс для любой нормальной планеты.

Теперь учёные выдвигают две безумные гипотезы:

Веста просто не успела "дозреть". Она начала плавиться, ядро стало формироваться, но тут какой-то катаклизм (вероятно, поздний поток астероидов) оборвал процесс дифференциации. На поверхности Весты полно базальтовой лавы — значит, она когда-то была горячей и живой. Но внутренности остались недоделанными.

Веста — отколовшийся кусок древней планеты.

Сет Джейкобсон, соавтор исследования, ещё несколько лет назад выдвинул "сумасшедшую" идею: некоторые метеориты (типа HED-метеоритов, которые чётко связаны с Вестой) — это осколки разрушенной протопланеты, которая успела стать дифференцированной (то есть обзавестись ядром), но была разбита вдребезги в эпоху космических столкновений.

И тут возникает главный вопрос: какую правду выбрать? Учёные не могут доказать ничего однозначно. С одной стороны, метеориты с Весты вроде бы не показывают следов неполной дифференциации — они выглядят так, будто их родительское тело было полноценным ядром+мантией. С другой стороны, новые данные "Рассвета" кричат об обратном: нет ядра — нет чёткой структуры.

Выходит, история Весты оказалась гораздо запутаннее, чем виделось раньше. Вместо учебной модели "недопланеты" мы получили космический ребус: то ли обломок погибшей суперпланеты, то ли планетарный эмбрион, который не смог дорасти. Как говорит Джейкобсон, "коллекция метеоритов Весты теперь не образец несостоявшейся планеты, а может быть, фрагменты древней планеты, не успевшей сформироваться".

Уточнения

(4) Ве́ста (лат. Vesta) — первый по размерам и массе из астероидов в главном астероидном поясе.

