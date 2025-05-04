Мумия с секретом: то что 270 лет скрывало тело монаха удивило даже ученых

3:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В небольшой австрийской деревушке Санкт-Томас-ам-Блазенштайне, расположенной на берегу Дуная, обнаружили мумию с загадочной историей.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Более 270 лет назад здесь жил и умер австрийский монах Франц Ксавер Сидлер фон Розенэгг, причём его тело сохранилось столь идеально, что местные жители приписывали ему чудеса исцеления. Но что скрывалось за этой необычной сохранностью, долгое время оставалось тайной. Лишь недавно группа исследователей из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана взялась за разгадку, применив самые современные методы анализа.

Сидлер умер в 1746 году в возрасте всего 37 лет, и предполагалось, что причиной смерти мог быть туберкулёз — по крайней мере, так показали новейшие исследования.

Всё началось с рентгеновского снимка 2000 года, выявившего странный металлический предмет внутри мумии, который сочли капсулой с ядом. Возникла детективная история: отравление, загадочные обстоятельства, чуть ли не убийство. Но учёные решили не останавливаться на домыслах и провели компьютерную томографию, химический анализ кожи, зубов и тканей. И тут обнаружилось нечто невероятное.

Выяснилось, что Сидлер действительно болел туберкулёзом — кальцинаты и кисты в лёгких, следы хронического кашля, стертые зубы (очевидно, он был заядлым курильщиком трубки). Токсикологический анализ подтвердил: никакого яда не было. Монах умер от болезни, а не от чьей-то злой руки. Но куда интереснее оказалось другое.

Когда исследователи сделали надрез на грудной клетке и заглянули внутрь, они ахнули: брюшная полость была набита не просто трухой и ветками, а целой смесью — еловые и пихтовые щепки, льняная и шёлковая ткань, деревянные пуговицы. И всё это попало туда через прямую кишку — анус мумии был слегка расширен, что и послужило "входными воротами" для бальзамировщиков.

Историки знают, что в XVIII веке мумии обычно делали по "классической схеме": вскрывали живот, удаляли органы, набивали ароматическими травами. А тут — нетронутый живот, как будто человека просто "надули" изнутри.

Вдобавок ко всему "ядовитая капсула" оказалась стеклянной бусиной от чёток. Словно заботливые руки взяли и "упаковали" покойного, словно дорогую посылку, не повредив ни единой внешней ткани. Учёные предположили, что, возможно, тело готовили к перевозке — может, в родное аббатство Сидлера, но по каким-то причинам так и не увезли.

Радиоуглеродный анализ подтвердил: мумия подлинная, ей около 280 лет, и это действительно Франц Ксавер Сидлер. Но тут возникает главный вопрос: почему его вообще мумифицировали? В те времена это была большая редкость, почти роскошь. Обычных людей просто хоронили в земле.

Что такого особенного было в этом монахе? Исследователи пока разводят руками — документы молчат. Ясно одно: перед нами уникальный метод бальзамирования, не описанный ни в одном учебнике по истории анатомии.

Уточнения

Дуна́й — вторая по протяжённости и полноводности река в Европе (после Волги), трансграничная река, самая длинная река на территории Европейского Союза.

