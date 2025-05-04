Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Границы открыты: Крым готов принять с распростёртыми объятиями туристов
Сладкий заговор против лишнего веса: банановый пирог, от которого не растёт живот
Поддержали 212 человек! Starbase получил официальный статус нового космического города в США
Пробиотики – ваш щит: как защитить организм от последствий стресса и неправильного питания
Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой
Пузырь в тенге, пустота в долларах: что происходит с рынком жилья в Казахстане
Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025
Добродетель долготерпения: никогда не требуйте мгновенного результата
Один приём, который отделяет настоящую пасту от слипшейся каши

Беспилотники способны общаться между собой: теперь они умнеют в 100 раз быстрее

4:26
Наука

В мире беспилотных автомобилей произошла революция.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Группа исследователей создала инновационную систему Cached-DFL (Кэшированное децентрализованное федеративное обучение), которая позволяет автомобилям обмениваться жизненно важной информацией о вождении без прямого подключения друг к другу или к центральному серверу.

Представьте себе сеть, где каждая машина — это своеобразная библиотека опыта: проехал по Манхэттену, получил данные о ямах и поворотах, а затем делится этим "знанием" с авто из Бруклина, не требуя ни разрешений, ни GPS-координат.

Обычно беспилотные машины полагаются на единый центр данных, что создаёт сразу две проблемы: огромный риск утечек и медленную обработку информации.

Представьте сотни тысяч автомобилей, ежесекундно отправляющих данные в "облако", а затем ожидающих ответа. Cached-DFL ломает эту схему: теперь машины хранят ценную информацию в локальных моделях ИИ, своеобразных "тетрадях" с опытом вождения. Если автомобиль встречает овальную яму в Нью-Йорке, он не просто передаёт данные в центр — он записывает алгоритм объезда этой ямы в свой бортовой компьютер и делится им с соседними машинами.

По сути, учёные создали квазисоциальную сеть для авто: они могут "заходить на страницы" друг друга, скачивать обновления дорожных условий, схемы движения и даже распознавание сигналов без передачи личных данных водителей. Никаких больше привязок к единому хабу — только равноправный обмен опытом между машинами. Как пояснил руководитель проекта, профессор Йонг Лю из Нью-Йоркского университета, это похоже на глобальную базу знаний, где автомобиль, знающий только улицы Манхэттена, внезапно получает представление о хитрых поворотах Бруклина — и всё без выезда за пределы своего района.

Чтобы проверить систему, исследователи провели масштабный виртуальный эксперимент. Они запустили 100 беспилотных авто в цифровой копии Манхэттена, заставив их колесить по полуслучайным маршрутам.

Каждые 120 секунд машины обновляли свои ИИ-модели, но в отличие от прежних систем, не отправляли данные мгновенно "в эфир". Вместо этого они кэшировали информацию — хранили её у себя, ожидая удобного момента для передачи. И вот ключевой момент: когда два автомобиля оказывались в радиусе 100 метров, они обменивались накопленным опытом без каких-либо идентификаторов или авторизаций.

Результаты эксперимента превзошли ожидания. Оказалось, что такой децентрализованный подход не только ускоряет обучение автопилотов, но и снижает нагрузку на вычислительные мощности. Доктор Джи Сюй из Университета Флориды подчеркнул главное преимущество: масштабируемость. Если в классических системах при добавлении каждой новой машины связь усложняется экспоненциально (все со всеми), то здесь авто общается только с теми, кого встречает на пути. Это как разговаривать не со всеми людьми в мире сразу, а только с соседями по автобусу.

Разработчики уверены: Cached-DFL не просто улучшает автономное вождение — он делает его массовым и безопасным. Меньше зависимости от центральных серверов → меньше риск утечек → выше скорость принятия решений. Неудивительно, что Aptiv (один из лидеров отрасли) уже поддержал идею. По словам Джаведа Хана, президента компании, децентрализованное обучение защищает конфиденциальность и одновременно ускоряет реакцию автопилота в критических ситуациях.

Теперь команда готовится к реальным тестам: нужно подружить машины разных производителей, научить их понимать светофоры, дорожные знаки и даже спутники. Это так называемая концепция V2X (Vehicle-to-Everything) — когда автомобиль говорит не только с авто, но и с инфраструктурой. А в перспективе — глобальная сеть "коллективного разума" для дронов, роботов и умных городов. Представьте: тысячи устройств обучаются локально, без оглядки на далёкие серверы, и в итоге весь транспорт работает как единый слаженный организм.

Уточнения

Флоридский университет — высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Сад под гипнозом: метод, от которого цветы начинают цвести с удвоенной силой
Пузырь в тенге, пустота в долларах: что происходит с рынком жилья в Казахстане
Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025
Добродетель долготерпения: никогда не требуйте мгновенного результата
Один приём, который отделяет настоящую пасту от слипшейся каши
Тренировка после заката? Исследования подтверждают: это может быть даже эффективнее
Водонаева поделилась сокровенным: в каком возрасте она хочет сделать пластику?
Он не сделал выговор — он подарил Jaguar: что скрывает этот поступок Джобса
Подводные долгожители: найден эликсир молодости в холодной воде
Предлагаются по беспрецедентно низким ценам: камбала и минтай по 92 рубля за килограмм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.