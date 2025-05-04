Подводные долгожители: найден эликсир молодости в холодной воде

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Глубоко под волнами крупнейшего острова Южной Кореи, Чеджудо, существует уникальная группа женщин, известных как Чеджу Хэнё, или "женщины моря".

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

На протяжении поколений они ныряют на глубину до 10 метров без какого-либо оборудования, добывая морепродукты для своих семей и сообществ. Этот древний промысел, продолжающийся до семи часов в день на протяжении 90 дней в году, не перестаёт удивлять учёных своей интенсивностью и продолжительностью — женщины занимаются этим трудным ремеслом даже в 80 лет, не делая перерывов даже во время беременности.

Недавнее исследование пролило свет на секреты этих удивительных ныряльщиц. Учёные обнаружили, что Чеджу Хэнё обладают особыми генами, которые, по всей видимости, помогают им выдерживать ледяную воду и поддерживать стабильное кровяное давление во время погружений. Т

емпература воды у побережья Чеджу может опускаться ниже 12°C — это критически низкая температура, способная вызвать переохлаждение у обычного человека. Однако Чеджу Хэнё продолжают нырять в таких условиях без колебаний.

Генетик Мелисса Илардо из Университета Юты, возглавлявшая исследование, ранее изучала индонезийских "морских кочевников" баджау, также занимающихся фридайвингом. Однако если баджау ныряют в тёплых тропических водах, то Чеджу Хэнё сталкиваются с по-настоящему экстремальными условиями. Секрет их устойчивости, как выяснилось, кроется в уникальных генетических мутациях, встречающихся у жителей острова Чеджу гораздо чаще, чем у их родственников с материковой части Южной Кореи.

В частности, у ныряльщиц и даже у женщин Чеджу, не занимающихся дайвингом, был обнаружен особый вариант гена, связанного с белком саркогликан-зета. Этот белок влияет на чувствительность организма к холоду и содержится в гладких мышцах, отвечающих за кровообращение. Илардо предполагает, что именно этот ген помогает Чеджу Хэнё легче переносить холод.

Кроме того, примерно у трети всех жителей острова (не только ныряльщиц) нашли ещё один важный вариант гена — Fcγ-рецептор IIA, который, вероятно, помогает регулировать реакцию кровеносных сосудов на воспаление и снижать диастолическое давление при погружениях.

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели эксперимент: участникам предлагалось задержать дыхание и опустить лицо в миску с холодной водой — это запускает так называемый рефлекс погружения, при котором организм начинает экономить кислород, замедляя сердцебиение и сужая сосуды. Выяснилось, что женщины с Чеджудо, обладательницы редкого варианта Fcγ-рецептора IIA, демонстрировали значительно более низкое диастолическое давление во время "ныряния", чем остальные участницы. По мнению исследователей, это могло бы защищать ныряльщиц от гипертонии — особенно опасной во время беременности.

При этом оказалось, что генетически все жители Чеджудо, ныряльщики и не ныряльщики, практически идентичны — как будто все они являются потомками древних дайверов. Илардо подчёркивает: если у вас есть корни на Чеджу, вы либо сами занимаетесь дайвингом, либо ваши предки были ныряльщиками. Это наталкивает на мысль, что уникальные гены передавались из поколения в поколение, помогая островитянам адаптироваться к суровым морским условиям.

Однако не всё можно объяснить исключительно генетикой. Любопытно, что Чеджу Хэнё демонстрируют и физиологические реакции, которые не зависят от особых генов, а явно формируются за счёт многолетних тренировок.

Например, во время эксперимента у опытных ныряльщиц частота сердечных сокращений снижалась более чем на 40 ударов в минуту всего за 15 секунд — у других групп такого эффекта не наблюдалось. По мнению Илардо, это результат адаптации организма, а не врождённая особенность.

Учёные подчёркивают: человеческий организм адаптируется к экстремальным условиям двумя путями — либо через медленную эволюционную адаптацию (за многие поколения), либо через индивидуальную акклиматизацию (в течение жизни).

Биолог Кара Окобок из Университета Нотр-Дам, изучающая адаптацию оленеводов в Финляндии, отмечает, что даже в генетически однородной группе всегда будут индивидуальные различия в реакциях на стресс. А значит, изучение таких феноменов, как феномен Чеджу Хэнё, может помочь в будущем разработать стратегии выживания для людей в условиях меняющегося климата.

Уточнения

Чеджудо́ — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи.

