Торнадо, ливни, засухи: климат Земли умер и больше никогда не будет прежним, готовьтесь

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Мир с замиранием сердца ждал Ла-Нинью — климатического явления, которое усиливает ураганы и меняет погоду на планете.

Фото: Веб-сайт НАСА Холодный климат, ледник

Обычно после сверхмощного Эль-Ниньо (а 2024 год был одним из сильнейших за всю историю) наступает его противоположность — Ла-Нинья. Зима выдалась обманчивой: все сигналы говорили о её рождении, но… не сложилось. К марту синоптики NOAA дали отбой: полноценной Ла-Ниньи не случилось. И теперь вопрос: что это значит для лета, сезона ураганов и будущего климата?

Для начала — что такое ENSO (Эль-Ниньо — Южное колебание). Это пульс Тихого океана: температура воды то растёт (Эль-Ниньо), то падает (Ла-Нинья), влияя на весь мир. Эль-Ниньо обычно сдерживает ураганы в Атлантике, делает Запад США сухим, а Юго-Восток — дождливым. Ла-Нинья — наоборот: развязывает руки ураганам, повышает риск лесных пожаров и засух в разных регионах. Эмили Беккер из Университета Майами называет ENSO "невероятно мощной системой", которая влияет не только на погоду, но и на биржи, урожаи и даже торнадо.

С научной точки зрения, "спусковой крючок" запускается, когда температура поверхности океана отклоняется на 0,9°F (0,5°C) за пять трёхмесячных периодов. Проблема в том, что "норма" устаревает: раз в десятилетие её обновляют (сейчас базовый период — 1991-2020 годы), а климат греется быстрее. Том Ди Либерто, экс-метеоролог NOAA, признаёт: "Мы всегда пытаемся догнать" изменения.

Так была ли Ла-Нинья этой зимой? Температура океана упала, но не надолго. К апрелю синоптики констатировали: критериев Ла-Ниньи нет. Мухаммад Азхар Эхсан из Колумбийского университета объясняет: торговые ветры ослабли, а значит, холодная вода не поднялась из глубин — ключевой механизм Ла-Ниньи сорвался. Но история может ещё поменяться: когда пересчитают 30-летний температурный фон (с учётом новых тёплых лет), возможно, задним числом Ла-Нинью признают.

Что значит нейтральный ENSO для погоды? Прогнозы усложняются. Без Эль-Ниньо или Ла-Ниньи нет чёткого вектора: будет ли лето жарче, дождливее или стандартно-серединным? Джеймс Доун из Национального центра атмосферных исследований честно говорит: "Всё становится сложно. Влияют десятки других факторов — менее понятных и более слабых". Общий вердикт метеорологов: лето скорее всего будет жарким ("Сюрприз, сюрприз", шутит Доун).

Отдельный вопрос — сезон ураганов в Атлантике. Эль-Ниньо обычно "убивает" ураганы сдвигом ветра, а Ла-Нинья и нейтральный режим дают им зелёный свет. Фил Клотцбах (Университет Колорадо) предупреждает: "Ветровые условия будут благоприятны для штормов". С другой стороны, Эхсан указывает на похолодание Атлантики в феврале-марте — может, сезон окажется спокойнее? Но "старые правила ломаются" из-за глобального потепления океанов. 2023-й был Эль-Ниньо, но штормов всё равно было больше нормы. Ди Либерто резюмирует: "Океаны настолько тёплые, что уже меняют всю игру".

NOAA прогнозирует: до октября нейтральный ENSO, а к зиме возможно появление Ла-Ниньи (но не факт). Проблема в том, что весна — худшее время для прогнозов (условия неустойчивы). "В июне станет яснее", — говорит Ди Либерто.

И главный вопрос: как изменение климата повлияет на ENSO? Никто точно не знает, но атмосфера и океаны уже кипят. Эмили Беккер напоминает основной принцип: "В тёплом воздухе больше влаги. Отсюда рекорды осадков в ураганах". Ураган "Хелен" 2024 года, который разрушил Аппалачи (сотни миль от океана), — уже новая норма. Ди Либерто образно говорит: "Вы сделали губку больше и мокрее — теперь её где-то отожмут. И это будут катастрофические наводнения".

Учёные заглядывают в геологическую летопись (менее 160 лет наблюдений — это мгновение) и видят: в прошлом были штормы пострашнее. Земля видела худшее — и быстрое потепление океанов намекает, что "беспрецедентные штормы" могут вернуться. Вопрос лишь в сроках.

Уточнения

Эль-Ни́ньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

