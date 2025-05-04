Сигнал из космоса: засекреченные снимки космоса хранили тайну о чужой планете

3:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество, похоже, на пороге великого открытия: астрономы из Тайваня заявили, что нашли кандидата на роль загадочной Девятой планеты — гипотетического гиганта, который вращается далеко за Нептуном и до сих пор ускользал от всех телескопов.

Фото: google by pinterest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Планета

Это не просто очередная гипотеза — исследователи увидели "живую точку" на старых спутниковых снимках, и она движется ровно так, как должна двигаться огромная планета. Звучит как фантастика? Но именно это вдохновило команду Терри Фана из Национального университета Цинхуа.

Суть открытия проста: анализировались архивные данные двух уже не работающих спутников — инфракрасного астрономического спутника IRAS (1983) и японского AKARI (2006-2011). Учёные искали медленно ползущие объекты (именно так бы двигалась Девятая планета, если она есть) и отбросили всё известное. В итоге осталась одна странная точка — одинаковая на двух разных снимках, с идентичной яркостью и цветом. По всем признакам — это новый объект.

Ведущий автор исследования, Терри Фан, признаётся, что был очень взволнован, когда увидел эти данные. Команда уже опубликовала препринт на arXiv, и статья принята в журнал "Публикации Астрономического общества Австралии". Но вот парадокс: научный мир встретил находку скептически. Почему? Майк Браун (тот самый астроном из Caltech, кто в 2016 году запустил "утку" о Девятой планете) посчитал, что орбита "кандидата" не стыкуется с теорией.

Проблема в наклоне орбиты: расчёты Брауна показывают, что этот объект летит под углом 120 градусов к плоскости Солнечной системы (а Девятая планета, по прогнозам, должна иметь наклон 15-20 градусов). Иными словами, это не та траектория — скорее, какая-то другая планета, движущаяся в обратном направлении относительно всех остальных.

Что всё это значит? Если новый кандидат реален, то он никак не объясняет странные орбиты объектов в поясе Койпера (это и было главным аргументом "за" Девятую планету). Более того, Браун допускает, что если этот объект существует, он может опровергнуть гипотезу о Девятой планете — мол, их орбиты были бы нестабильны при близком соседстве.

Парадокс поиска Девятой планеты в том, что мы её не видим, но должны были бы чувствовать её гравитационное влияние. Предполагается, что это гигант (в 5-10 раз больше Земли), который вращается за Нептуном на чудовищном расстоянии (в 6-10 млрд км от Солнца). Это почти межзвёздное пространство — не удивительно, что увидеть её трудно.

Но 2025 год может всё изменить. В Чили заканчивается строительство обсерватории Веры Рубин — это супертелескоп с самой большой цифровой камерой в мире. По плану, он заглянет так далеко, как никто никогда не заглядывал, и либо найдёт Девятую планету, либо похоронит легенду раз и навсегда. Учёные надеются, что в течение года-двух мы получим ответ.

Уточнения

Национальный университет Цинхуа — исследовательский университет в городе Синьчжу, Тайвань.

