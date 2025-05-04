Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга

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Австралийский стартап Cortical Labs из Мельбурна взорвал научный мир революционным изобретением: компьютер CL1 стал первым в мире устройством, где человеческие нейроны напрямую сочетаются с кремниевым чипом.

Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нейросеть

Это не просто очередной мощный процессор — внутри CL1 живые клетки мозга растут на микрочипе, получают сигналы, учатся и меняют своё поведение. Фактически, это гибрид компьютера и кусочка человеческого мозга — размером с небольшую обувную коробку.

В чём магия CL1? Питательный раствор поддерживает жизнь тысяч человеческих нейронов, а специальный кремниевый чип общается с ними электрическими импульсами. Фактически, система обучает клетки так же, как наш мозг учится новому навыку — через тренировки и обратную связь. Предшественник CL1, система DishBrain, уже научилась играть в Pong (классическую видеоигру 1972 года) — и это было гораздо быстрее, чем любые алгоритмы ИИ.

По словам Бретта Кагана, главного научного сотрудника Cortical Labs, "перфузионный контур" (это система жизнеобеспечения внутри CL1) фильтрует отходы, регулирует температуру, смешивает газы и прокачивает растворы — фактически, это миниатюрная "инкубаторная" лаборатория для нейронов. И самое удивительное: вся система потребляет всего несколько ватт (как небольшая лампочка) и может работать до полугода без замены клеток.

Для чего нужен такой компьютер? Главное применение — медицина. CL1 позволяет моделировать заболевания мозга (например, Альцгеймера, Паркинсона или шизофрению) на живых человеческих клетках, а не на мышах или виртуальных моделях. Как говорит Каган, "95% лекарств от неврологических болезней проваливаются в клинике, потому что мы не видим тонких нюансов работы мозга" — а CL1 даёт такую возможность. Фактически, это "мозговой симулятор", где можно тестировать новые препараты и подходы.

Но не все радуются такому прорыву. Некоторые учёные бьют тревогу из-за "синтетического биологического интеллекта". Что, если системы вроде CL1 станут сознательными? Испытают ли они страдания? Сильвия Веласко из Мердокского детского исследовательского института (Австралия) считает, что пока это необоснованные страхи: "Это шанс вылечить страшные болезни мозга — мы не можем его упустить. Но важно предвидеть проблемы".

CL1 уже доступен для заказа (примерно 35 000 долларов за устройство), а массовые продажи стартуют в конце 2025 года. Правда, каждому пользователю придётся обеспечить лабораторные условия (стерильность, точная температура и т. д.). Поэтому Cortical Labs параллельно запускает облачный сервис — удалённое управление CL1 для тех, у кого нет своей биолаборатории.

Человечество получило ключ к новому типу "мокрого ИИ" (wet AI, в противовес "сухому" — алгоритмическому). Мозговые клетки в компьютере — уже не фантастика, а реальность. Что мы будем моделировать завтра? Рождение интеллекта? Болезни души? Новую человечность? CL1 лишь первый шаг — но он меняет всё.

Уточнения

Ме́льбурн — второй по величине город Австралии после Сиднея, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип.

