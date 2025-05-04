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13,6 миллиардов лет пути: учёные нашли нечто древнее у Земли

4:09
Наука

В глубинах космоса международная команда астрофизиков под руководством Университета Рутгерса обнаружила гигантское молекулярное облако, которое претендует на звание одной из крупнейших одиночных структур в наблюдаемой Вселенной.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Это водородное чудо, названное "Эос" (в честь греческой богини рассвета), находится всего в 300 световых годах от Земли — ближе, чем любой подобный объект, когда-либо найденный астрономами. Самое удивительное, что увидеть его удалось не через радиотелескопы или инфракрасные снимки, а с помощью далёкого ультрафиолетового излучения — метода, считавшегося до сих пор невозможным для таких наблюдений.

Молекулярные облака — это "колыбели звёзд": огромные сгустки газа и пыли, где из водорода и других элементов формируются будущие солнца и планеты. Обычно их обнаруживают по следам монооксида углерода (CO) в радио- или инфракрасном диапазоне.

Но Эос долгое время оставалась невидимкой именно потому, что не излучала привычных сигналов — она была слишком "тёмной" и состояла в основном из молекулярного водорода (H₂). Лишь новейший метод флуоресцентной эмиссии в дальнем ультрафиолете позволил "подсветить" это гигантское облако, заставив его "светиться в темноте", как говорит руководитель исследования Блейксли Беркхарт.

Эос занимает почти 40 площадей полной Луны на небе и весит в 3400 раз больше Солнца. Это не просто гигант — это будущая звёздная фабрика. Сейчас облако находится на краю Локального пузыря — огромной газовой полости, окружающей Солнечную систему. По расчётам, через 6 миллионов лет Эос попросту испарится, но за это время успеет дать жизнь новым звёздам. Как поясняет Беркхарт, это открытие "открывает окно" в тайны межзвёздной среды — того самого сырья, из которого формируются целые солнечные системы.

Сам факт обнаружения стал сенсацией в научном мире. Дело в том, что ещё 10-15 лет назад астрономы считали молекулярный водород принципиально ненаблюдаемым напрямую. Тавиша Дхармавардена из Нью-Йоркского университета вспоминает: "Наши преподаватели в аспирантуре говорили, что увидеть H₂ невозможно". И вдруг — данные со старого корейского спутника STSAT-1 (его прибор FIMS-SPEAR) всё изменили. В 2023 году Беркхарт наткнулась на архив этих наблюдений и поняла: "Это именно то, чего мы ждали".

Что дальше? Открытие Эос даёт старт новой эре в изучении космоса. Если раньше мы "угадывали" наличие молекулярных облаков по косвенным признакам, то теперь есть метод прямого наблюдения. Это революция не только для астрофизики, но и для понимания истории Вселенной. Ведь водород в облаке Эос — ровесник Большого взрыва: 13,6 миллиарда лет назад эти атомы возникли в первозданной плазме, потом "приплыли" в нашу Галактику и вот теперь собираются родить новые звёзды.

Само название "Эос" не случайно — это ещё и название будущей космической миссии NASA, которую поддерживают Беркхарт и её коллеги. Цель — картировать молекулярный водород по всей Галактике и понять, как из газа рождаются звёзды. И первые шаги уже сделаны: с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) команда предварительно обнаружила самый удалённый молекулярный газ — теперь астрономы могут изучать и ближние, и дальние облака единым методом.

В итоге человечество получило ключ к тайнам звёздообразования. "История космоса — это перегруппировка атомов на протяжении миллиардов лет", — философски замечает Беркхарт. И теперь мы начинаем видеть эту историю не в догадках, а в реальном свете далёкого ультрафиолета.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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